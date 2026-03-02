Investigan homicidio de reo al interior de cárcel de Arica: fue atacado con un arma cortante

Durante la mañana de este lunes se registó el homicidio de un reo al interior del Complejo Penitenciario Acha, en la Región de Arica y Parinacota. Según información preliminar entregada por Fiscalía, se trata de una víctima de nacionalidad colombiana.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rodrigo Gonzáles, aseguró que el aviso ocurrió alrededor de las 10 de la mañana. “Este caso corresponde a un interno de nacionalidad extranjera el cual habría recibido una puñalada en su región tórax, perdiendo la vida justamente a raíz de las heridas que le fueron provocadas”, afirmó el encargado de la investigación.

Según instruyó la Fiscalía de Arica, la investigación estará a cargo de la Brigada de Homicidios y peritos de Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigación, en conjunto con el equipo de ECOH. El procedimiento ya dio con las primeras diligencias para establecer la dinámica de de los hechos y la participación de otros internos.