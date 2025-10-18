Indagan homicidio en Conchalí: víctima poseía una herida cortopunzante

Un hombre de aproximadamente 60 años fue hallado sin vida este lunes en la intersección de calle El Olivo con Nueva Central, en la comuna de Conchalí, según informó Carabineros.

El capitán Eduardo Droppelman explicó que “aproximadamente a las 9 de la mañana se constituye personal de Carabineros de la 5ta Comisaría por un procedimiento de hallazgo de cadáver, que mantenía una herida cortopunzante en el omóplato izquierdo en la parte de la espalda”.

Según el oficial, tras constatar el hecho, “se realizan las diligencias de aislamiento del sitio del suceso, se trabaja en cámaras y también se trata de investigar a algunos testigos para tener alguna dinámica de los hechos”:

“Posteriormente se contacta a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quienes determinaron que trabajara personal de Labocar y OS9 realizando las diligencias investigativas y científicas del caso”.

Carabineros indicó que se presume que la víctima podría haber estado implicada en algún procedimiento de riña en los alrededores del sector. Además, el hombre no portaba su billetera ni su celular, por lo que también se investiga un posible robo con homicidio. “Son hipótesis que se están trabajando”, señaló Droppelman.