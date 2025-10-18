Detienen a hombre por homicidio con arma blanca en Monte Patria
Según los primeros antecedentes, el crimen tendría su origen tras una discusión entre los dos sujetos involucrados.
Un sujeto de 30 años fue detenido este sábado en Monte Patria, por Carabineros del retén El Palqui, acusado de ser el autor de un homicidio ocurrido antes en la misma comuna, ubicada en la Región de Coquimbo.
Según informó la policía, el detenido registra diversos antecedentes penales. El hecho habría ocurrido durante una discusión que terminó de manera violenta, en la que se utilizó un arma blanca.
El individuo pasará a control de detención hoy, mientras el Ministerio Público y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes.
