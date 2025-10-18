Se desarrolla despliegue para dar con el paradero de mariscador desaparecido en Playa Ancha de Valparaíso. Foto: Armada de Chile.

Desde el pasado martes 14 de octubre se encuentra desaparecido Enrique Mancilla (37), quien salió aquella jornada a recolectar productos del mar en el sector de Los Ventisqueros de Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

Tras presentarse la denuncia por presunta desgracia a la Fiscalía de Valparaíso, desde la Armada de Chile se comenzaron a realizar diversas diligencias para dar con el paradero de Mancilla.

“Estos trabajos iniciaron con el apoyo del grupo de respuesta inmediata, el cual es un grupo especializado de la Armada de Chile que tiene las capacidades de poder llegar hasta lugares de difícil acceso como lo es el acantilado Porvenir en Valparaíso”, detalló al respecto el teniente primero Sebastián Rodríguez, de la Capitanía de Puerto de Valparaíso.

Durante la jornada del viernes, la familia de Mancilla dio algunos detalles sobre su familiar y también criticó la respuesta por parte del Ministerio Público. Según los familiares, recién aquel día se le asignó un fiscal al caso, lo que habría permitido también el despliegue por parte de la Armada.

Su hermana, Giselle Mancilla, detalló al programa La Tarde es Nuestra de Canal 13 respecto al día de su desaparición: “Comenzamos la búsqueda el mismo martes, cerca de las 6 de la tarde, cuando nos dimos cuenta que ya ese horario no era normal, él tenía que subir, la marea a esa hora ya está subiendo y había pasado el momento bueno para mariscar”.

A lo que continuó: “Entonces mi mamá se preocupó y me dijo que no había llegado. Yo bajé con mi pareja a llamar, con mis hijos bajamos a silbar, a ver si podíamos encontrar algo, pero nada. Ese mismo día hicimos la denuncia en Carabineros y desde entonces no hemos sabido nada, hasta ahora. Hoy recién viernes asignaron un fiscal al caso y dijeron que se iba a sumar la Armada”.

Por el momento, durante este sábado continúa el despliegue para dar con el paradero de Mancilla.