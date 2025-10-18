Carabineros incauta más de $4 mil millones en droga en la Región de Antofagasta

En menos de una semana, Carabineros logró sacar de circulación cerca de 1,5 toneladas de droga en tres procedimientos distintos en la Región de Antofagasta. Según informó la institución, el valor total de la sustancia incautada supera los $4 mil millones.

Los operativos, ejecutados por el OS7 de las prefecturas de Antofagasta y El Loa, permitieron decomisar grandes cantidades de marihuana tanto en zonas fronterizas como en sectores del desierto, donde la droga era acopiada antes de su distribución.

El general Cristian Montre, jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, detalló que el primer hallazgo se produjo durante patrullajes preventivos en rutas interiores utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico ilícito. En esa ocasión, personal especializado encontró 567 paquetes con casi 584 kilos de marihuana, ocultos bajo una malla color ocre en una quebrada.

El segundo procedimiento se desarrolló en la comuna de Ollagüe y culminó en Calama. Allí, tras una investigación coordinada con el Ministerio Público, se incautaron 133 kilos 400 gramos de marihuana y se detuvo a tres personas extranjeras.

De acuerdo con las autoridades, la operación permitió desarticular parte de una organización criminal internacional que intentaba ingresar la droga al país.

En total, ambos procedimientos sumaron 717 kilos de marihuana, con lo que —según estimaciones de la policía— el crimen organizado dejó de percibir más de $4 mil millones.

Estos decomisos se suman a otro operativo realizado días antes en el sector suroriente de la provincia de Antofagasta, donde se halló más de media tonelada de marihuana, elevando la cifra semanal a casi tonelada y media.

“En menos de una semana estamos cerca de la tonelada y medi a, lo que nos ha permitido en total durante el año 2025 llegar a más de 20 toneladas de droga , cifra muy superior a lo que llevábamos durante todo el año 2024 que era cercano a las 18 toneladas, por lo demás también era una cifra histórica”, destacó Montre.

Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró el trabajo coordinado entre ambas instituciones, afirmando que “esto da cuenta de la efectividad del trabajo que se está haciendo por parte de Carabineros de Chile en coordinación con el Ministerio Público de esta región, lo que nos lleva a una cifra total de 25,4 toneladas incautadas a esta fecha”.

El persecutor añadió que la cifra supera ampliamente las 20 toneladas decomisadas durante todo 2024, subrayando que “se ha sobrepasado con creces, gracias también al trabajo de Carabineros de Chile”.