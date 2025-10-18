Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Este sábado se está investigando el homicidio de una persona que fue encontrada en plena vía pública de Isla de Maipo, de la región Metropolitana.

De acuerdo a la Policía de Investigaciones, el cuerpo tendría heridas cortopunzantes.

El comisario Ricardo Acuña de la Brigada Homicidio Metropolitana informó que “un equipo multidisciplinario de la PDI tomó conocimiento por parte de la Fiscalía Occidente sobre la muerte de una persona en la vía pública de la comuna de Isla de Maipo".

“Los antecedentes preliminares indican que la víctima habría sido atacada por un sujeto desconocido que le habría herido. Tendría al menos cuatro heridas cortopunzantes en la zona torácica y en la zona craneal” explicó.

Sumó que “se están realizando las primeras diligencias tales como entrevistas de testigos, levantamiento de cámaras de seguridad y de todo tipo de evidencia. Mayores antecedentes son materia de investigación aún”.