Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme

En medio de la creciente tensión entre Israel y Hamas por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua, se reafirma otro punto de conflicto en los planes de Estados Unidos para asegurar el fin de la guerra: el control del territorio gazatí.

En una entrevista exclusiva con la agencia Reuters, Mohammed Nazzal, miembro del politburó del grupo islámico, afirmó que Hamas pretende mantener el control de la seguridad en Gaza durante un período interino. A lo que añadió que tampoco podía comprometerse con el desarme del grupo.

Nazzal detalló además que Hamas estaba listo para un cese del fuego de hasta cinco años que permita reconstruir la devastada Gaza, pero que lo que podría suceder después en la región dependería de que a los palestinos se les den “horizontes y esperanza” de poder tener un Estado.

En la conversación que el dirigente mantuvo con Reuters desde Doha, la capital de Qatar donde residen los políticos de Hamas, este defendió la violenta represión del grupo en Gaza, afirmando que siempre se aplican “medidas excepcionales” durante la guerra y los ejecutados son criminales culpables de homicidio.

Hamas. REUTERS/Dawoud Abu Alkas. Dawoud Abu Alkas

Como bien asegura la agencia, ya antes Hamas había dado a conocer parte de estos planes con anterioridad, pero los comentarios de Nazzal solo vienen a reafirmar que todavía quedan grandes obstáculos para que se concrete el fin de la guerra en Gaza, a poco más de una semana que se diera el vamos a la tregua respaldada por el gobierno de Donald Trump.

Tras hablar con el miembro político de Hamas, Reuters le pidió su opinión al gobierno israelí. La oficina del primer ministro respondió ante las afirmaciones de Nazzal que Israel estaba comprometido con el acuerdo de alto el fuego y continuaba defendiendo y cumpliendo su parte del plan.

“Se supone que Hamas liberará a todos los rehenes en la primera etapa. No lo ha hecho. Hamas sabe dónde están los cuerpos de nuestros rehenes. Hamas debe ser desarmado según este acuerdo. Sin condiciones ni peros. No lo han hecho. Hamás debe adherirse al plan de 20 puntos. Se les está acabando el tiempo”, declaró la administración gubernamental.