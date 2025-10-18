SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme

Mohammed Nazzal, miembro del politburó del grupo islámico, indicó además que están listos para un cese el fuego de hasta cinco años, pero que después todo dependería de que a los palestinos se les den “horizontes y esperanza” de poder tener un Estado.

Por 
Lya Rosen
Mohammed Nazzal. Imagen @BanZan en X.

En medio de la creciente tensión entre Israel y Hamas por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua, se reafirma otro punto de conflicto en los planes de Estados Unidos para asegurar el fin de la guerra: el control del territorio gazatí.

En una entrevista exclusiva con la agencia Reuters, Mohammed Nazzal, miembro del politburó del grupo islámico, afirmó que Hamas pretende mantener el control de la seguridad en Gaza durante un período interino. A lo que añadió que tampoco podía comprometerse con el desarme del grupo.

Nazzal detalló además que Hamas estaba listo para un cese del fuego de hasta cinco años que permita reconstruir la devastada Gaza, pero que lo que podría suceder después en la región dependería de que a los palestinos se les den “horizontes y esperanza” de poder tener un Estado.

En la conversación que el dirigente mantuvo con Reuters desde Doha, la capital de Qatar donde residen los políticos de Hamas, este defendió la violenta represión del grupo en Gaza, afirmando que siempre se aplican “medidas excepcionales” durante la guerra y los ejecutados son criminales culpables de homicidio.

Hamas. REUTERS/Dawoud Abu Alkas. Dawoud Abu Alkas

Como bien asegura la agencia, ya antes Hamas había dado a conocer parte de estos planes con anterioridad, pero los comentarios de Nazzal solo vienen a reafirmar que todavía quedan grandes obstáculos para que se concrete el fin de la guerra en Gaza, a poco más de una semana que se diera el vamos a la tregua respaldada por el gobierno de Donald Trump.

Tras hablar con el miembro político de Hamas, Reuters le pidió su opinión al gobierno israelí. La oficina del primer ministro respondió ante las afirmaciones de Nazzal que Israel estaba comprometido con el acuerdo de alto el fuego y continuaba defendiendo y cumpliendo su parte del plan.

“Se supone que Hamas liberará a todos los rehenes en la primera etapa. No lo ha hecho. Hamas sabe dónde están los cuerpos de nuestros rehenes. Hamas debe ser desarmado según este acuerdo. Sin condiciones ni peros. No lo han hecho. Hamás debe adherirse al plan de 20 puntos. Se les está acabando el tiempo”, declaró la administración gubernamental.

Más sobre:HamasGazaMohammed NazzalControl SeguridadDesarmePlan de PazTregua

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ángel Valencia desestima solicitud para trasladar investigación por desaparición de Julia Chuñil y mantiene a fiscal Tatiana Esquivel

Decretan prisión preventiva para sujeto que atacaba con arma blanca y sin motivos a transeúntes en San Miguel

Trump conmuta la pena al excongresista George Santos: estaba preso por falsificar su currículum y robar dinero a donantes ancianos y discapacitados

Detienen a 10 personas en planta de revisión técnica de Punta Arenas: cobraban coimas por certificados fraudulentos

Zelensky se declara “realista” ante la posibilidad de que Trump le entregue misiles Tomahawk a Ucrania

Trump afirma que Estados Unidos derribó un submarino que transportaba drogas desde Venezuela

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

4.
Instructor de vuelo y capitán: Quién era el piloto que falleció en accidente de helicóptero de la FACH

Instructor de vuelo y capitán: Quién era el piloto que falleció en accidente de helicóptero de la FACH

5.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Ángel Valencia desestima solicitud para trasladar investigación por desaparición de Julia Chuñil y mantiene a fiscal Tatiana Esquivel
Chile

Ángel Valencia desestima solicitud para trasladar investigación por desaparición de Julia Chuñil y mantiene a fiscal Tatiana Esquivel

Decretan prisión preventiva para sujeto que atacaba con arma blanca y sin motivos a transeúntes en San Miguel

Detienen a 10 personas en planta de revisión técnica de Punta Arenas: cobraban coimas por certificados fraudulentos

Coeva de Antofagasta decide abrir proceso de revisión de la RCA de Albemarle en el Salar de Atacama y excluye a SQM
Negocios

Coeva de Antofagasta decide abrir proceso de revisión de la RCA de Albemarle en el Salar de Atacama y excluye a SQM

Grau cierra agenda en EE.UU. con encuentros con el FMI y clasificadoras de riesgo

Tesorería inicia pago de deuda histórica a profesores

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación
Tendencias

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Audax Italiano vence a Unión La Calera con espectacular remontada y alcanza el segundo puesto
El Deportivo

Audax Italiano vence a Unión La Calera con espectacular remontada y alcanza el segundo puesto

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

El polémico perfil del árbitro del partido entre la U y Lanús por la Copa Sudamericana

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme
Mundo

Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme

Trump conmuta la pena al excongresista George Santos: estaba preso por falsificar su currículum y robar dinero a donantes ancianos y discapacitados

Zelensky se declara “realista” ante la posibilidad de que Trump le entregue misiles Tomahawk a Ucrania

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca