García detalla plazos y cómo operará proceso de compensación por cobros excesivos en tarifas eléctricas

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, explicó este sábado cómo se implementará el proceso de compensación a los usuarios afectados por el error en el cálculo de las tarifas eléctricas, que generó cobros excesivos durante los últimos meses.

En conversación con CHV Noticias, el secretario de Estado, quien asumió la cartera de Energía durante esta semana, tras la salida del ahora exministro Diego Pardow, afirmó que el proceso de iniciar las devoluciones de los cobros en exceso “ya se inició”.

En ese sentido, García detalló que “a comienzos de esta semana se mandó un informe a las empresas señalando que se va a reducir la tarifa por este cobro en exceso”. Según explicó, las distribuidoras cuentan ahora con un plazo para revisar el documento y presentar sus observaciones.

“Este es el periodo en que las empresas pueden analizarlo y responder, y ya para la semana subsiguiente estaríamos en condiciones de enviar el informe técnico final a Contraloría”, sostuvo.

De acuerdo con el ministro, el ajuste será efectivo dentro del proceso tarifario establecido por ley. “Todo el mundo espera que esto ocurra lo antes posible, pero tenemos que cumplir con lo que la ley nos exige, que es que esto ocurra durante el proceso tarifario, por lo que lo antes que puede ocurrir es el 1 de enero”, indicó.

El titular de Energía advirtió que “esto ocurre de la manera más rápida y eficaz siempre y cuando el tema no se judicialice y pasemos mucho más tiempo en tribunales o impugnaciones en la Contraloría”.

Finalmente, García adelantó que el gobierno entregará más antecedentes sobre el monto total cobrado en exceso y su mecanismo de restitución, asegurando que " vamos a explicar cuánto se cobró de más y cómo ese monto será devuelto.

“La gente no va a recibir billetes, sino una tarifa más baja de lo que corresponde”, sentenció.