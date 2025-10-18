Detienen a dos sujetos por robo de vehículo en el sector oriente de la Región Metropolitana

Dos hombres que estarían vinculados a robos de vehículos y encerronas perpetrados en el sector oriente de la Región Metropolitana fueron detenidos por la Policía de Investigaciones el viernes.

La subprefecta Rosana Mosquera, jefa de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Lo Barnechea, informó que ayer fueron alertados del robo de una motocicleta y que de manera paralela, además, “el equipo investigativo de esta brigada ya mantenía una investigación de delitos relacionados robos de motos y encerronas en este sector”.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (Ind.), acotó que “la Dirección de Seguridad Pública de la comuna levantó la alerta a la Fiscalía en el mes de julio e identificó con el uso de nuestras cámaras el modus operandi y las rutas de escape de los delincuentes. Aportamos toda esta información a PDI y Fiscalía lo que fue fundamental para concretar la captura en flagrancia".

A su vez, la subprefecta Mosquera puntualizó que “con un trabajo en conjunto con el ecosistema de seguridad y con la municipalidades del sector oriente se obtuvo una respuesta oportuna y coordinada frente al delito, lo que permitió concretar el día de ayer la detención de dos sujetos mayores de edad con antecedentes policiales por diversos delitos quienes estaban vinculados a este robo”.

“Al momento de su detención portaban documentos conocidamente destinado a la comisión de delitos de esta naturaleza. Ambos detenidos fueron puestos el día de hoy a a disposición del respectivo tribunal para su audiencia de control de detención”, cerró.