Nacional

Investigan homicidio en Talcahuano: joven muere tras recibir múltiples impactos balísticos

El joven falleció en el Cesfam de San Vicente. Desde la PDI señalaron que ya se identificó el lugar donde se habrían originado los disparos contra la víctima.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Brigada de Homicidios de Concepción, se encuentran investigando la muerte de un joven de 25 años en la comuna de Talcahuano, en la Región de Biobío.

De acuerdo con información policial, el hombre fue herido con un arma de fuego la madrugada de este domingo, en el sector Los Lobos. Posteriormente fue trasladado hasta el Cesfam San Vicente, donde se constató su muerte.

La fiscal Carmen Luz Flores, de la Fiscalía ECOH se dirigió al lugar para realizar las diligencias tendientes a esclarecer el hecho.

Asimismo, se dispuso del trabajo de la BH de la PDI para las pericias. Desde esa unidad el comisario José Cárcamo, precisó que el joven ingresó al SAR “con diversas lesiones por arma de fuego, las cuales le causaron la muerte”.

“Tras el trabajo de campo efectuado, se logró establecer un principio de ejecución, el cual corresponde al sector Los Cerros de Talcahuano”, sostuvo la autoridad policial.

Precisamente en ese lugar, “en coordinación con el Laboratorio Criminalístico y la Unidad Territorial de la Jurisdicción, se realizó el empadronamiento, levantamiento de evidencia correspondiente y actualmente nos encontramos investigando la participación de él o los autores del delito”, indicó el comisario Cárcamo.

Más sobre:PolicialECOHFiscalíaBiobíoTalcahuanohomicidio

