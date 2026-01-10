SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    El científico ganador del máximo galardón será parte de los más de 120 expositores de la XV versión de Congreso Futuro. El inglés nacionalizado estadounidense dice que ahí intentará plasmar que la vida “simplemente es parte de la naturaleza”.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Jack Szostak. Christopher P. Michel

    A días de participar en la próxima versión de Congreso Futuro, el Nobel de Medicina 2009 y profesor de la U. de Chicago, Jack Szostak, aborda una de las preguntas más antiguas —y aún abiertas— de la ciencia: cómo surgió la vida. Lejos de certezas definitivas, el investigador inglés nacionalizado estadounidense plantea que el campo avanza entre consensos parciales y debates activos, con nuevos hallazgos que han reorientado la discusión hacia la capacidad del ARN de replicarse sin enzimas, solo a partir de la física y la química.

    En entrevista con La Tercera, Szostak defiende el valor de la ciencia básica en un mundo atravesado por urgencias inmediatas, explica por qué entender el origen de la vida es clave para comprender la biología moderna y reflexiona sobre lo que esa búsqueda puede revelar —o no— sobre cuán común es la vida en el Universo. Una pregunta en la que Chile, dice, juega un rol estratégico desde sus observatorios astronómicos.

    ¿Existe una hipótesis dominante sobre cómo se originó la vida o seguimos lejos del consenso?

    Hay algunos aspectos en los que tenemos consenso, pero todavía hay muchas ideas alternativas. La gente debate con ellos y hace más experimentos. Así que sí, definitivamente, no es algo que esté terminado y resuelto.

    Jack Szostak, cuando se le informó que su trabajo lo hizo merecedor del Nobel de Medicina en 2009.

    Y si tuviera que señalar un avance reciente que haya cambiado la dirección de la investigación sobre el origen de la vida, ¿cuál sería?

    Tenemos una mejor comprensión de cómo se podían copiar y replicar las moléculas de ARN antes de que existieran las enzimas. Esa es una de las cosas principales que tenemos que entender, en términos del origen de la vida. Porque si piensas en cómo funciona una célula moderna, tienes todas estas enzimas que catalizan la replicación del ADN. Pero al principio no había enzimas. Todo tiene que ocurrir solo en base a la física y la química.

    ¿Por qué el origen de la vida importa ante desafíos como cambio climático, salud pública o incertidumbre económica?

    Esa es una gran pregunta. Quiero decir, esto es claramente una investigación muy básica. No hay aplicaciones prácticas y evidentes. Pero, por otro lado, creo que en cierta medida a todos nos gustaría saber cómo hemos llegado hasta aquí.

    Y a largo plazo, ¿qué impacto práctico podría tener una mejor comprensión de cómo se organizan las primeras formas de vida para la humanidad?

    Es parte de entender por qué la biología es como es. Es que la forma en que funcionan las células no es solo arbitraria, es el resultado de la historia y la evolución. Si sabemos cómo empezaron las cosas tendremos una mejor comprensión de la biología moderna.

    Congreso Futuro. SILVIA ALFAGEME

    Y durante su visita a Congreso Futuro, ¿cuál es la idea más importante que espera que el público se lleve de su charla?

    Que la vida es un fenómeno natural que no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales. La vida es simplemente parte de la naturaleza. Pero otra cosa importante tiene que ver con saber si la vida es común en el Universo, o si es muy rara. Y no sabemos la respuesta. Es una pregunta realmente importante. Mucha de la astronomía que se ha hecho en Chile podría responder eso.

    ¿Por qué la ciencia básica es crucial para el futuro?

    Siempre tenemos muchos problemas urgentes. Pero si pones todo tu esfuerzo en intentar resolver esos problemas de inmediato, probablemente ni siquiera encuentres la respuesta. Muchos descubrimientos importantes provienen de direcciones inesperadas. Y, en última instancia, toda la ciencia surgió de intentar responder preguntas realmente fundamentales, es decir, una investigación muy básica. Lleva tiempo llegar a aplicaciones prácticas, pero si nunca haces ninguna investigación básica, nunca llegarás a las respuestas definitivas, ni a las útiles.

    La IA y la biología sintética han avanzado rápidamente en los últimos años. ¿Cómo se cruzan con su trabajo sobre el origen de la vida y qué nuevas preguntas abren?

    Hacemos algo de trabajo computacional, así que la IA está empezando a tener una influencia cada vez mayor en la comprensión de la química, y puede hacerlo más fácil, rápido y barato. Por otro lado, no diría que la IA haya tenido un efecto muy grande en lo que hacemos, porque creo que estamos limitados por ideas nuevas. Hasta ahora los científicos creativos son los que impulsan el progreso.

    Si aún no hemos encontrado pruebas de un origen de la vida, ¿qué implicación tiene para entender cuán común o excepcional es la vida en otros planetas?

    Si encontramos un origen independiente de la vida en un exoplaneta, apoyaría la idea de que la vida podría ser muy común en el Universo. Un resultado negativo no nos dice mucho, porque en los próximos 20 o 30 años podremos observar bastante de cerca planetas dentro de cien años luz. Pero eso sigue siendo una fracción diminuta de nuestra propia galaxia.

    Jack Szostak en la premiación del Nobel de Medicina.

    ¿Y hasta dónde podemos decir que el origen de la vida es una gran coincidencia, del tamaño del Universo?

    Bueno, todavía es posible. Puede que pasar de la química a la vida sea tan difícil que quizá solo ocurrió una vez. Lo que hemos aprendido es que todos los pasos químicos no parecen tan difíciles, pero intentar que una serie entera de pasos funcionen puede ser extremadamente raro. Sigue siendo una pregunta abierta, y eso lo hace tan interesante.

    Más sobre:CienciaJack SzostakPremio NobelMedicinaOrigen de la vidaVidaBioquímicaU. de ChicagoCongreso FuturoCongreso Futuro 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    Constanza Schonhaut: “La primera tarea del FA es defender los avances sociales del gobierno del Presidente Boric”

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    El nudo de género en el equipo de José Antonio Kast

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Lo más leído

    1.
    Se viene el juicio de Cathy Barriga: los seis hechos clave de la acusación que tiene contra las cuerdas a la exalcaldesa de Maipú

    Se viene el juicio de Cathy Barriga: los seis hechos clave de la acusación que tiene contra las cuerdas a la exalcaldesa de Maipú

    2.
    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    3.
    Senapred cancela alerta por tormentas eléctricas en la RM, pero declara alerta temprana preventiva por riesgo de incendios

    Senapred cancela alerta por tormentas eléctricas en la RM, pero declara alerta temprana preventiva por riesgo de incendios

    4.
    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    5.
    Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación

    Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica
    Chile

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    El nudo de género en el equipo de José Antonio Kast

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático
    Negocios

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”
    Tendencias

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena
    Cultura y entretención

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Cómo el final de David Bowie impactó mi vida, diez años después

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta
    Mundo

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta

    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    Caída de Maduro: Lo que ganan y pierden China y Rusia

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena