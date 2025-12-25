Jorge Said, a la espera del alta médico tras sufrir atropello de una moto en África

El periodista y corresponsal de guerra Jorge Said publicó hace algunos días un post en su cuenta de Instagram en que se mostraba junto a un grupos de niños en Kenia. En esta publicación contó que había sido atropellado por una moto mientras grababan para su programa.

Este miércoles, habló con 13C con quienes actualizó su estado de salud. “Solo heridas, nada quebrado“, dijo mientras espera que le den el alta en un hospital en Kigali, la capital de Ruanda.

Sobre el atropello Said comentó que tuvo “un problema con la gente del M23 en Congo. No son confiables… atacaron civiles y a mí no dejaron entrar después de cruzar tres fronteras. Una moto me pasó por arriba”.

Sin embargo, tras salir del hospital espera volver a intentar ingresar a este país para documentar la situación que se vive allí.

El movimiento 23 de marzo o M23 es un grupo rebelde, que según el gobierno congoleño recibe apoyo militar desde Ruanda.

A principios de diciembre, la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz en Washington, además meses atrás ya habían acordado un alto al fuego.

Sin embargo, la RDC ha informado que aún hay milicias del M23 en zonas estratégicas, lo que dificulta la llevada de servicios básicos a ciertas zonas del país.

“Mañana llegamos al Congo controlado por el M23. Guerra total. Ayer 400 muertos. Deséenme toda la suerte que la necesito después que me acaban de atropellar por un moto que me rompió rodillas y codos", había dicho Jorge Said en su publicación en Instagram.

Según las autoridades del Congo, la violencia está concentrada principalmente en las localidades entre Uvira y Bukav y expertos de las Naciones Unidas (ONU) estiman que hay hasta 4.000 tropas ruandesas en Congo.