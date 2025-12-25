Kast envía saludo navideño con especial reconocimiento a las fuerzas de seguridad y funcionarios esenciales

El presidente electo, José Antonio Kast, envió un saludo de Navidad con especial énfasis en los cuerpos de seguridad y funcionarios que continúan trabajando durante las festividades de fin de año.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Kast destacó a quienes no pudieron pasar la nochebuena junto a sus familias, mencionando de manera explícita a las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Bomberos y funcionarios de la Salud.

“Un saludo a todos los que en esta nochebuena celebran la Navidad. Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos”, escribió.

En el mismo mensaje, Kast agradeció el trabajo que estos estamentos realizan en beneficio del país. “Gracias por su esfuerzo”, señaló, reconociendo la labor de quienes permanecen desplegados durante estas fechas.

El mandatario electo también difundió un segundo saludo a través de su cuenta de Instagram, donde reforzó un mensaje de unidad y convivencia. “Cuando caminamos juntos, cuando nos cuidamos y nos respetamos, somos más fuertes como país”, expresó, deseando además una “muy Feliz Navidad” a las familias.

En esta última publicación, apareció acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, quien se espera, asuma el cargo de primera dama el próximo 11 de marzo.