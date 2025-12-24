Segpres de Kast será RN: sondean a Diego Paulsen para el gabinete

La decisión de José Antonio Kast de integrar desde el primer minuto a Chile Vamos al corazón de su futura administración ya comenzó a tomar forma. Más allá de los gestos políticos, el diseño se ha ido materializando en definiciones concretas que apuntan a asegurar gobernabilidad y orden en la relación con el Congreso desde el inicio del mandato.

Una de esas señales fue el nombramiento del exministro Claudio Alvarado (UDI) como encargado del traspaso de gobierno. Aunque su trayectoria política está estrechamente ligada a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cartera responsable del vínculo con el Poder Legislativo, ya está decidido que él aterrizará en e l Ministerio del Interior , un puesto clave dentro del comité político del próximo gobierno.

Con ese esquema, en el entorno del presidente electo ya se estableció que la Segpres quede en manos de Renovación Nacional (RN). La definición responde a un criterio práctico: permitiría ordenar al partido menos disciplinado de Chile Vamos y, al mismo tiempo, consolidaría desde el inicio la presencia tanto de la UDI como de RN en el núcleo político de La Moneda.

En ese contexto, ya existe preferencia por un nombre: Diego Paulsen. El expresidente de la Cámara de Diputados entre 2020 y 2022 y exjefe de campaña de Evelyn Matthei es hoy la principal carta para asumir la Segpres en la administración de Kast.

Fuentes del sector señalan que el ofrecimiento ya fue extendido y que se espera una respuesta formal del dirigente de RN.

El diputado Juan Carlos Beltrán (RN) compartió un registro junto a Kast y Diego Paulsen en el cierre de campaña del candidato presidencial el pasado 11 de diciembre en la Región de La Araucanía.

Paulsen aterrizó en abril en el equipo de la entonces candidata presidencial con credenciales que, en ese entonces, lo hacían la persona ideal para el cargo. Su conducción de la Cámara Baja en uno de los períodos más complejos de los últimos años -marcado por el post estallido social y la pandemia del Covid-19-, es algo que destacan en el entorno de Kast.

Durante la campaña, sin embargo, su relación con el mundo republicano no estuvo exenta de tensiones.

En una entrevista concedida a La Tercera en julio, cuando la candidatura de Matthei enfrentaba un escenario adverso, Paulsen sostuvo que “nosotros tenemos adversarios políticos y adversarios electorales”, situando a José Antonio Kast como el principal adversario electoral. La estrategia fue duramente cuestionada desde la UDI y generó ruido al interior de Chile Vamos.

La evaluación de dirigentes RN a Paulsen, en todo caso, no es positiva, más allá del cuestionado rol que tuvo para la campaña de Matthei. Advierten que le falta “tonelaje político” para un Congreso que, creen, será adverso.

Pese a eso, en el entorno del presidente electo consideran que le juega a su favor la experiencia legislativa y conocimiento del Congreso. Además, remarcan que la Segpres será un ministerio clave para la tramitación de las primeras reformas del gobierno entrante. Aunque remarcan que no es un nombre propuesto por Alvarado, sí lo “conoce bien”.

Aunque Paulsen toma la delantera, también hay otros nombres que empuja RN. Entre ellos, dos parlamentarios salientes: el senador José García Ruminot y el actual presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro.

Este último, además del saludo protocolar tras el triunfo electoral durante la semana pasada, se le vio el pasado lunes en la tarde en la Oficina del Presidente Electo, aunque no se han entregado detalles sobre el tenor de esa visita.

Con este esquema avanzando, en el sector algunos advierten que podría generarse un conflicto si es que los republicanos quedan fuera del comité político. Por eso, especulan que Seguridad -cartera que según contó Martín Arrau estará dentro del comité político- podría quedar para la colectividad de Kast. Sin embargo, en el núcleo del presidente electo, advierten que el mejor representante del partido es el propio Kast y que en eso “no se pierden”.

¿Y Kaiser?

En la conformación del gabinete, uno de los temas que se encuentra pendiente no es solo si es que se sumará o no el Partido Nacional Libertario, sino que también el rol que podría cumplir su presidente y exabanderado, Johannes Kaiser.

Este miércoles, tras una reunión en “La Moneda chica”, en la directiva del partido explicaron que debido a un criterio de republicanos que no permite que ingresen al gabinete dirigentes que cuenten con familiares ejerciendo en el Congreso, “probablemente” Kaiser no pueda ser ministro.

“Hay una definición de la oficina del Presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo partido republicano”, dijo el vicepresidente libertario Hans Marowski.

Eso sí, durante la mañana el exministro Claudio Alvarado, quien está a cargo del traspaso con el gobierno de Gabriel Boric, reiteró que si bien se está evaluando “no es una norma que esté fijada en piedra. Siempre pueden existir excepciones”.

De hecho, ya hace semanas, el presidente de los republicanos, Arturo Squella, planteó que el caso de Kaiser era diferente y se podría hacer una excepción.