SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Segpres de Kast será RN: sondean a Diego Paulsen para el gabinete

    El presidente electo avanza en el diseño de su comité político e incorpora a Chile Vamos en cargos estratégicos. En ese esquema, ya tienen al exjefe de campaña de Evelyn Matthei como el favorito para la cartera que lleva la relación entre Palacio y el Congreso.

    Por 
    Rocío Latorre
    Pedro Rosas
     
    Paula Catena
    MARIO TELLEZ

    La decisión de José Antonio Kast de integrar desde el primer minuto a Chile Vamos al corazón de su futura administración ya comenzó a tomar forma. Más allá de los gestos políticos, el diseño se ha ido materializando en definiciones concretas que apuntan a asegurar gobernabilidad y orden en la relación con el Congreso desde el inicio del mandato.

    Una de esas señales fue el nombramiento del exministro Claudio Alvarado (UDI) como encargado del traspaso de gobierno. Aunque su trayectoria política está estrechamente ligada a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cartera responsable del vínculo con el Poder Legislativo, ya está decidido que él aterrizará en el Ministerio del Interior, un puesto clave dentro del comité político del próximo gobierno.

    Con ese esquema, en el entorno del presidente electo ya se estableció que la Segpres quede en manos de Renovación Nacional (RN). La definición responde a un criterio práctico: permitiría ordenar al partido menos disciplinado de Chile Vamos y, al mismo tiempo, consolidaría desde el inicio la presencia tanto de la UDI como de RN en el núcleo político de La Moneda.

    En ese contexto, ya existe preferencia por un nombre: Diego Paulsen. El expresidente de la Cámara de Diputados entre 2020 y 2022 y exjefe de campaña de Evelyn Matthei es hoy la principal carta para asumir la Segpres en la administración de Kast.

    Fuentes del sector señalan que el ofrecimiento ya fue extendido y que se espera una respuesta formal del dirigente de RN.

    El diputado Juan Carlos Beltrán (RN) compartió un registro junto a Kast y Diego Paulsen en el cierre de campaña del candidato presidencial el pasado 11 de diciembre en la Región de La Araucanía.

    Paulsen aterrizó en abril en el equipo de la entonces candidata presidencial con credenciales que, en ese entonces, lo hacían la persona ideal para el cargo. Su conducción de la Cámara Baja en uno de los períodos más complejos de los últimos años -marcado por el post estallido social y la pandemia del Covid-19-, es algo que destacan en el entorno de Kast.

    Durante la campaña, sin embargo, su relación con el mundo republicano no estuvo exenta de tensiones.

    En una entrevista concedida a La Tercera en julio, cuando la candidatura de Matthei enfrentaba un escenario adverso, Paulsen sostuvo que “nosotros tenemos adversarios políticos y adversarios electorales”, situando a José Antonio Kast como el principal adversario electoral. La estrategia fue duramente cuestionada desde la UDI y generó ruido al interior de Chile Vamos.

    La evaluación de dirigentes RN a Paulsen, en todo caso, no es positiva, más allá del cuestionado rol que tuvo para la campaña de Matthei. Advierten que le falta “tonelaje político” para un Congreso que, creen, será adverso.

    Pese a eso, en el entorno del presidente electo consideran que le juega a su favor la experiencia legislativa y conocimiento del Congreso. Además, remarcan que la Segpres será un ministerio clave para la tramitación de las primeras reformas del gobierno entrante. Aunque remarcan que no es un nombre propuesto por Alvarado, sí lo “conoce bien”.

    Aunque Paulsen toma la delantera, también hay otros nombres que empuja RN. Entre ellos, dos parlamentarios salientes: el senador José García Ruminot y el actual presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro.

    Este último, además del saludo protocolar tras el triunfo electoral durante la semana pasada, se le vio el pasado lunes en la tarde en la Oficina del Presidente Electo, aunque no se han entregado detalles sobre el tenor de esa visita.

    Con este esquema avanzando, en el sector algunos advierten que podría generarse un conflicto si es que los republicanos quedan fuera del comité político. Por eso, especulan que Seguridad -cartera que según contó Martín Arrau estará dentro del comité político- podría quedar para la colectividad de Kast. Sin embargo, en el núcleo del presidente electo, advierten que el mejor representante del partido es el propio Kast y que en eso “no se pierden”.

    ¿Y Kaiser?

    En la conformación del gabinete, uno de los temas que se encuentra pendiente no es solo si es que se sumará o no el Partido Nacional Libertario, sino que también el rol que podría cumplir su presidente y exabanderado, Johannes Kaiser.

    Este miércoles, tras una reunión en “La Moneda chica”, en la directiva del partido explicaron que debido a un criterio de republicanos que no permite que ingresen al gabinete dirigentes que cuenten con familiares ejerciendo en el Congreso, “probablemente” Kaiser no pueda ser ministro.

    “Hay una definición de la oficina del Presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo partido republicano”, dijo el vicepresidente libertario Hans Marowski.

    Eso sí, durante la mañana el exministro Claudio Alvarado, quien está a cargo del traspaso con el gobierno de Gabriel Boric, reiteró que si bien se está evaluando “no es una norma que esté fijada en piedra. Siempre pueden existir excepciones”.

    De hecho, ya hace semanas, el presidente de los republicanos, Arturo Squella, planteó que el caso de Kaiser era diferente y se podría hacer una excepción.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastLa MonedaGabineteDiego PaulsenRNSegpres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal
    Chile

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami
    Negocios

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    Tribunal ambiental acoge en parte reclamo de Walmart contra multa de la SMA por su centro de distribución

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

    Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad
    Mundo

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Trump propone cancelar las licencias de televisión de las cadenas de EE.UU. que le son críticas

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años