Kast empieza a diseñar su agenda legislativa 2026

Santiago, 14 de diciembre 2025. bancada Republicana encabezada por Arturo Squella entrega punto de prensa por el triunfo de Jose Antonio Kast luego de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025. Diego Martin/Aton Chile

Durante toda la jornada de este jueves, en el centro de operaciones del presidente electo, José Antonio Kast, se produjeron una serie de reuniones entre Claudio Alvarado, quien será parte del comité político de Kast, y parlamentarios del sector.

Esto, con el objetivo de empezar a elaborar la agenda legislativa que priorizará Kast, a partir de marzo de 2026.

Los primeros en concurrir a la oficina fueron integrantes de la bancada de diputados de Renovación Nacional .

Encabezados por el jefe de este grupo de diputados, Frank Sauerbuam, los legisladores le manifestaron su preocupación respecto al reajuste del sector público, la ley de Presupuesto, y otros en materia de seguridad, como el que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.

Sobre estas materias, agregó Sauerbaum, pidieron que Kast, cuando asuma el gobierno, les dé algún tipo de urgencia legislativa para acelerar su tramitación en el Congreso Nacional.

Posteriormente, recibió a los diputados del Partido Republicano, específicamente a Agustín Romero y a Benjamín Moreno.

Al respecto, Romero sostuvo que “nosotros como bancada republicana vamos a estar a disposición del nuevo gobierno para impulsar aquellos proyectos de ley que en este minuto están detenidos en el Congreso”.

En esa línea, mencionó la iniciativa de Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas -más conocido como RUF- el que define qué es infraestructura crítica, y el que regula el uso de licencias médicas.

Testigos de esos encuentros aseguran que fueron bilaterales para “levantar alertas acerca de riesgos en materia legislativa”.

Según republicanos, las citas fueron con el objetivo de despejar el panorama legislativo para echar a andar de lleno el programa de gobierno en los primeros días de administración.

Por lo mismo es que el presidente del Partido Republicano, el futuro senador Arturo Squella, se dirigió hasta el Congreso Nacional este miércoles para sostener bilaterales con representantes de oposición de ambas ramas del Poder Legislativo, además de negociar la futura mesa directiva de la Cámara Baja.