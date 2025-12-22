SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Son un ejemplo e inspiración”: Gabriel Boric entrega condecoración “Presidente de la República” a FF.AA.

    En la ceremonia realizada en La Moneda, participaron tres ministros -Interior, Defensa y Seguridad- además, de los altos mandos de Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Mandatario Gabriel Boric entregó la condecoración “Presidente de la República” en el grado de Oficial a los primeros lugares de las Academias de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad.

    A la ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, asistieron los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; de Seguridad Pública, Luis Cordero; los Comandantes en Jefe del Ejército, General Javier Iturriaga; de la Armada, Almirante Fernando Cabrera; de la Fuerza Aérea, General del Aire Hugo Rodríguez; el general director de Carabineros, Marcelo Araya y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

    El Mandatario entregó la condecoración “Presidente de la República” en el grado de “Oficial” a nueve academias del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y PDI.

    A través de su cuenta en X, el jefe de Estado señaló que “es un honor recibir en La Moneda a los primeros lugares de las academias de las Fuerzas Armadas y de Orden 2025 para otorgarles la condecoración Presidente de la República en el grado de Gran Oficial, en virtud de su destacado desempeño. Sé que este logro significa mucho para ustedes y sus familias”.

    Sepan que sus calificaciones son un ejemplo e inspiración para su generación y las que vienen en el Ejército de Chile, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros o la Policía de Investigaciones. ¡Mis felicitaciones!“, añadió.

