“Son un ejemplo e inspiración”: Gabriel Boric entrega condecoración “Presidente de la República” a FF.AA.

El Mandatario Gabriel Boric entregó la condecoración “Presidente de la República” en el grado de Oficial a los primeros lugares de las Academias de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad.

A la ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, asistieron los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; de Seguridad Pública, Luis Cordero; los Comandantes en Jefe del Ejército, General Javier Iturriaga; de la Armada, Almirante Fernando Cabrera; de la Fuerza Aérea, General del Aire Hugo Rodríguez; el general director de Carabineros, Marcelo Araya y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

El Mandatario entregó la condecoración “Presidente de la República” en el grado de “Oficial” a nueve academias del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y PDI.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado señaló que “ es un honor recibir en La Moneda a los primeros lugares de las academias de las Fuerzas Armadas y de Orden 2025 para otorgarles la condecoración Presidente de la República en el grado de Gran Oficial, en virtud de su destacado desempeño. Sé que este logro significa mucho para ustedes y sus familias”.