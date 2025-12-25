Senapred mantiene Alerta Roja en Maule por incendio forestal cercano a sectores poblados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene Alerta Roja para la comuna de Maule, en la Región del Maule, debido a la ocurrencia de incendios forestales que continúan afectando a la zona.

De acuerdo con la información técnica entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), uno de los focos corresponde al incendio “Cacharillas 2”, el cual se encuentra controlado y registra una superficie afectada de 35 hectáreas. En el lugar trabaja una brigada de Conaf y un camión aljibe.

En paralelo, el incendio forestal “Cerro Maule” permanece en combate, con una superficie preliminar afectada de 1.127 hectáreas.

Para enfrentar la emergencia se mantiene un amplio despliegue de recursos, que incluye Bomberos de Maule, Cumpeo, Chanco, Parral, Molina, Cauquenes y Constitución, además de siete brigadas y siete técnicos de Conaf, una brigada BRIFE de Talca, siete aeronaves, un camión aljibe municipal, cinco skidder y personal de Carabineros.

Según detalló Conaf, este incendio se encuentra cercano a sectores poblados, lo que mantiene la preocupación de las autoridades.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, Senapred confirmó la mantención de la Alerta Roja para la comuna de Maule, medida que se encuentra vigente desde el 24 de diciembre de 2025, mientras continúan las labores de control y combate del fuego.