Gobierno chileno reconoce a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

Desde la Cancillería chilena publicaron una declaración en que señalaron que respetan la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras de proclamar al candidato del Partido Nacional Nasry Asfura como ganador de la contienda del pasado 30 de noviembre.

“El Gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral”, dice la declaración publicada este jueves.

Esto en el contexto de serias acusaciones de otros candidatos y del oficialismo en ese país sobre un posible fraude por parte del organismo electoral, como por parte del candidato Salvador Nasralla del Partido Liberal, quien ha declarado que no acepta los resultados del CNE.

Nasralla a través de X dijo que “el pueblo vota por el candidato de su preferencia y los corruptos de todos los partidos deciden quien va a gobernar en un pacto de impunidad con el que se perdonan unos a otros los delitos”.

El Gobierno chileno señaló en este comunicado que tomaron en cuenta las conclusiones de las misiones de observación electoral de la OEA y de la UE, “las que indican que las elecciones se llevaron a cabo de manera ejemplar por el pueblo hondureño el pasado 30 de noviembre”.

Este miércoles, después de varias semanas finalmente el CNE dio como ganador a Asfura, quien obtuvo el 40,27% de los votos, mientras que Nasralla tuvo el 39,53%, según los últimos resultados oficiales.

Reacciones sobre el triunfo de Nasry Asfura

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras quien fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico, pero más tarde indultado por el gobierno de Estados Unidos felicitó al candidato vencedor a través de su cuenta de X, en que dijo que “Honduras cierra un ciclo y abre una nueva etapa con esperanza, compromiso y responsabilidad. Que Dios les conceda sabiduría y firmeza para servir al pueblo y guiar a nuestra nación por el camino bueno”.

Días antes de la elección, el presidente de Estados Unidos Donald Trump apoyó la candidatura de Nasry Asfura. “Si Tito Asfura gana las elecciones presidenciales de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo de Honduras, le brindaremos todo nuestro apoyo. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea”, dijo en ese entonces el mandatario estadounidense.

La semana pasada Xiomara Castro, actual mandataria hondureña denunció ante organismos internacionales que hubo una injerencia de Estados Unidos en las últimas elecciones. “Violó el principio más sagrado de nuestra Constitución: la soberanía reside en el pueblo, exclusivamente en el pueblo hondureño”, señaló.

Desde el Partido Libre, al que pertenece la presidenta Castro, han dicho que las elecciones fueron un fraude y que se llevó a cabo un “golpe electoral”.

Sin embargo, además de Chile, en una declaración en conjunto Perú, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Argentina reconocieron la victoria de Asfura, quien comenzaría su periodo electoral de cuatro años el 27 de enero de 2026.