SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Juicio por cuasidelito de homicidio en caída del Hércules C-130 de la FACH se reprograma otra vez

    Instancia debía iniciar en septiembre y se postergó hasta hoy. Debido a cambios en la representación de los acusados, se decidió reprogramar para el próximo lunes.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    c130-hercules-antartica-1.jpg

    A más de seis años de la tragedia, este lunes, en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, se debía efectuar la apertura del juicio contra los responsables del vuelo del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que cayó rumbo a la Antártica dejando 38 víctimas fatales.

    Debido a cambios en la representación de los acusados, el tribunal decidió reprogramar el inicio del juicio para el lunes 9 de marzo, desde las 8.30 horas.

    A solo horas del inicio del juicio oral, el defensor Jorge Martínez abandonó la defensa de los acusados Fernando Mondaca y Joaquín Urzúa.

    En base a ello, el tribunal optó por postergar.

    Haciendo presente que se trató de “una situación que resultó intempestiva”, el tribunal hizo ver que deben considerar los derechos de los acusados y ello implica “forzosamente” reprogramar, ante la incidencia previa.

    La tragedia

    El lunes 9 de diciembre de 2019, el Hércules KC-130, 990 Corvo de la Fuerza Aérea de Chile, tras ser autorizado por el entonces brigadier Eduardo Mosqueira Cruz, despegó a las 16.53 horas desde la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas con destino al Aeródromo Rodolfo Marsh en la Base Aérea Eduardo Frei.

    A eso de las 18.13 horas, el avión, con 17 tripulantes y 21 pasajeros, perdió todo contacto radial con tierra. Al finalizar el tiempo de autonomía del vuelo, la FACH declaró como “siniestrado” el aparato.

    La aeronave cayó en el tormentoso Mar de Drake y todos sus ocupantes murieron.

    Francisco Aguirre Raimondi, Ramón Alarcón Guerrero, Christian Astorquiza Oddo, Alexis Baeza Torres, Miguel Balladares Saavedra, Gonzalo Burgos Gajardo, Leonel Cabrera Campos, Héctor Castro Concha, Esteban Catalán Pavéz, Guillermo Figueroa Delgado, Manuel Figueroa Provoste, Gabriel García Loyola, Mauricio Herrera Alarcón, Felipe Herrera Pino, Luis Iturriaga Poblete, Jeremías Mancilla Díaz, Luis Mancilla Díaz, Claudia Manzo Morales, Ítalo Medina Quiñones, Luis Montoya Soto, Eduardo Navarrete Pizarro, Daniel Ortiz Vidal, Cristian Osorio Basualto, Cristopher Pacheco Carrasco, Ignacio Parada Gálvez, Mauricio Pérez Osses, Jacob Pizarro Gatica, Germán Reyes Moto, Víctor Rodríguez Venegas, Romero Oteiza, Nolberto Romo Carrasco, Enrique Ruiz Moreno, Oscar Saavedra Arévalo, José Sainz Lucero, Leandro Torti Lillo, Santiago Velásquez Macías, Cristian Venegas Godoy y Matías Zárate García, son las 38 víctimas.

    Inicialmente, el juicio se había fijado a partir del 12 de septiembre, fecha que se reemplazó, fijándose para este 2 de marzo la apertura.

    La Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena espera presentar más de 300 testigos sosteniendo acusación por cuasidelito de homicidio con resultado múltiple e infracción al Código Aeronáutico.

    El Ministerio Público sostiene que la FACH no implementó un sistema que garantizara la ejecución segura de los vuelos en la IV Brigada Aérea y de haberse realizado las acciones de supervisión que correspondían, la aeronave no habría despegado.

    En febrero de 2023, formalizó a Mosqueira y a los oficiales Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y Allan Asenjo Contreras. En diciembre de 2024, se formalizó a los exgenerales Fernando Mondaca y Joaquín Urzúa y en enero de 2025, en tanto, fue formalizado el exgeneral Roberto Avendaño.

    Más sobre:Fiscalía de MagallanesFACHHérculesHércules C-130

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Corte Suprema acoge reclamo de Larrain Vial, Consorcio y Juan Hurtado y anula multas de TDLC en caso de “interlocking”

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    Lo más leído

    1.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    2.
    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    3.
    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    4.
    Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

    Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

    5.
    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas
    Chile

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales
    Negocios

    Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales

    La mejor estrategia no es apostar por el caos

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái
    El Deportivo

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái

    “¿Quieren un autógrafo?“: la picante reacción de Messi después de anotarle al Orlando City en la MLS

    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”
    Cultura y entretención

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos
    Mundo

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos

    La opulenta y “segura” Dubai, golpeada por la guerra en Medio Oriente

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers