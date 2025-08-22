SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Juzgado condena a colegio Alianza Francesa por responsabilidad en muerte de alumno y daño moral

Anteriormente, la Superintendencia de Educación de la RM sancionó al establecimiento por deficiencias reglamentarias.

Por 
Javiera Arriaza
 
María Catalina Batarce
imagen-colegio-alianza-francesa-02

El Décimo Juzgado Civil de Santiago condenó a la Corporación Educacional Alianza Francesa de Santiago, sostenedora del colegio Lycée Antoine de Saint-Exupéry, a pagar una millonaria suma por daños morales y responsabilidad en la muerte de Nicolás Scheel, estudiante que se quitó la vida.

El joven de ese entonces 17 años, cursaba sus estudios de enseñanza media en el Lycée Antoine de Saint-Exupéry, cuando tras ser sorprendido por el inspector de dicho establecimiento el 11 de agosto de 2017 en los baños del colegio fue conducido a la oficina de “Vida Escolar”, donde se le instó a abrir su mochila hallándose una bolsa con 1,7 gramos de marihuana.

Al dar aviso a sus superiores, según antecedentes del caso, el colegio decidió reportar el hecho a Carabineros. Días más tarde, el recinto decidió suspender al menor por nueve días tras un “Consejo de Disciplina” -de 13 integrantes-, los que comenzaron a correr el 30 de agosto. Al día siguiente en la madrugada, fue hallado muerto en la vía pública.

Por ello, la familia de Nicolás -su padre y hermanos- interpusieron una demanda a los sostenedores del colegio. La investigación se abrió y se determinó la responsabilidad del establecimiento en el suicidio del joven.

Según se alegó y luego se constató por la autoridad administrativa, las sanciones tomadas por el colegio no estaban previstas en el reglamento interno y excedían la normativa educacional.

El fallo concluye que la conducta del establecimiento “influyó en sobre manera en la decisión de Nicolás y por consiguiente si se hubiera tomado otra conducta consistente con su posición de garante respecto de su alumno, la consecuencia fatal no se habría producido y por ende tampoco los daños que son alegados por los demandantes".

Por ello, el establecimiento fue condenado a entregar una indemnización de $260.000.000 -en total- a la familia del joven, además de pagar los costes de la causa.

El abogado José Luis Diez indicó que: “Este fallo no solo reafirma que los colegios tienen la responsabilidad de educar, sino también de proteger el bienestar emocional y psicológico de sus estudiantes, respetando el debido proceso en sus investigaciones disciplinarias. La sentencia reconoce el severo daño sufrido por Nicolás y su familia, y confiamos en que servirá como un rotundo llamado a la acción para garantizar que nunca más se repitan situaciones como esta en el país.”

Cabe señalar que el año 2018, la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, sancionó al establecimiento por deficiencias reglamentarias y por la forma en que se aplicaron las medidas disciplinarias.

La sentencia del juzgado

Fue este 13 de agosto de 2025 que se dictó la sentencia, la cual señala que:

“(…) Lo anterior permite concluir que en cuanto el hallazgo y detención de Nicolás Scheel la parte demandada incurrió en un incumplimiento contractual toda vez que no tomo las medidas necesarias para cumplir con su obligación de resguardar la integridad psíquica de su alumno y de pasó ni siquiera cumplió con el propio protocolo que había establecido ante un hallazgo tal como el que se hizo el 11 de agosto de 2017 con Nicolás, lo que en definitiva igualmente constituye un incumplimiento contractual en los términos del artículo 1556 del Código Civil”.

Añade además, que respecto del “Consejo de disciplina”:

“(…) se sometió a Nicolás a un procedimiento no regulado y totalmente desconocido en el cual se le enfrentó a 13 personas adultas quienes lo sometieron a diversas preguntas y luego ellas mismas deliberaron acerca de la sanción que se le debía imponer, sanciones que por lo demás tampoco eran conocidos (al menos en su rango) por el alumno, además tal como consta en la resolución sancionatoria este Tribunal también ha constatado que el Consejo de Disciplina solo es mencionado en el reglamento interno del colegio para los años 2017-2018 que fue acompañado por la parte demandada en folio 105 de autos, pero en ninguna parte queda claro quien lo integra, como sesiona ni sus facultades. Asimismo, se puede confirmar que tampoco la sanción aplicada de suspensión de 9 días se ajustó al propio reglamento del colegio ni a la ley que rige la materia, en particular lo dispuesto en letra K del numeral 8 del Ordinario 0476 de 29 de noviembre de 2013 de la Superintendencia de Educación, que establece que no pueden aplicarse suspensiones de más de 5 días a menos que haya un fundamento para ello, fundamento que en este caso no existe o a lo menos no fue explicado por el Consejo de Disciplina al imponer tal sanción”.

“(…) es decir, antes que se hiciera el consejo de disciplina la demandada ya sabía que el alumno Nicolás Scheel se encontraba en un estado de fragilidad emocional, por lo que someterlo a una especie de juicio el cual no tenía clara sus normas, ni su integración, ni las sanciones que podían aplicársele, todo esto llevado ante 13 personas adultas quienes interrogaron al alumno que se encontraba en ese estado y finalmente aplicaron sanciones que como ya se dijo en esta sentencia y como lo sostuvo la Superintendencia de Educación excedió el máximo legal, aparece que el demandado actuó de tal forma que ni siquiera se podría decir que satisfizo el estándar de la culpa grave, toda vez que sabía de la fragilidad psicológica del alumno y aun así decide someterlo a un irregular procedimiento, imponiendo además sanciones derechamente ilegales, apareciendo de esta forma que este incumplimiento igualmente fue culpable”.

En cuanto al daño moral, el tribunal valoró especialmente la cercanía del vínculo filial, los testimonios y antecedentes incorporados al proceso, así como el contexto y la forma en que ocurrieron los hechos para concluir la existencia de un menoscabo extrapatrimonial cierto. Se condenó a la Corporación Educacional Alianza Francesa de Santiago a indemnizar por concepto de daño moral con $200.000.000 al padre del menor, Gerardo Scheel, con $60.000.000, en total, a sus tres hermanos, Heidi, Johann y Franz, y condenando expresamente a la parte demandada al pago de las costas de la causa.

Más sobre:Alianza FrancesaNicolás Scheel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Caso Moisés Órdenes: declaran culpables a tres acusados por golpiza a manifestante a tres días del 18-O en Ñuñoa

EE.UU. aprueba extradición a Chile de grupo de venezolanos ligados al Tren de Aragua: uno de ellos estaría implicado en el caso Ojeda

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes
Chile

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión
Negocios

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Trump confirma acuerdo con Intel para que el gobierno controle el 10% de la compañía

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga
El Deportivo

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Más de un mes sin ganar: Colo Colo queda en blanco ante Palestino en el inicio de la era post Almirón

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia
Mundo

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo