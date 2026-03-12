SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte

    El almirante (r) Alberto Soto será el encargado de liderar el plan del Presidente para controlar la migración irregular. Además el Mandatario designó al ministro Iván Poduje a cargo de la reconstrucción en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    MARIO TELLEZ

    Poco antes de asomarse por el balcón de La Moneda para pronunciar su primer discurso como nuevo Presidente de la República, el Mandatario José Antonio Kast convocó a algunos de sus ministros hasta su despacho para firmar los primeros decretos de su mandato. Los documentos que fueron firmados por el Jefe de Estado apuntan a establecer las primeras medidas de lo que Kast ha dicho que será su “gobierno de emergencia”.

    Parte de esa emergencia incluyó un tema que será estratégico para su gestión: el control de la migración irregular.

    Kast llegó a La Moneda haciendo campaña con un fuerte discurso en contra de los migrantes que están en el país, pero que tienen situación migratoria irregular. El Mandatario no solo prometió deportar a miles de personas, sino que también levantó fuertes expectativas del control fronterizo que pretende instalar en la zona norte.

    Para conseguir ese objetivo, Kast firmó el decreto que nombra al almirante (r) Alberto Soto, como el nuevo comisionado presidencial para la MacroZona Norte. En los días previos, Soto sostuvo una reunión en La Moneda con el subsecretario del Interior Máximo Pavez (UDI). En esa cita, donde también estuvieron representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones, se abordaron los primeros pasos que dará esta administración en los asuntos fronterizos.

    La misión de Soto no será menor. A su cargo tendrá más de 1.300 kilómetros de frontera en los cuales deberá contener los ingresos clandestinos. Ese fenómeno, acrecentado en los últimos años por la crisis de Venezuela, ha desatado graves crisis en las regiones del norte, sobre todo en localidades como Colchane.

    El comisionado Soto deberá ejercer sus facultades en una zona que está bajo estado de excepción constitucional de emergencia para el resguardo de las zonas fronterizas en el norte del país, una figura legal nueva que se creó en diciembre de 2023 bajo la gestión de la exministra del Interior Carolina Tohá.

    El rol de Soto tendrá facultades de “coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”. Su figura quedará anclada al Ministerio del Interior y será el enlace directo con el Estado Mayor Conjunto, el Comando Conjunto Norte y las Jefaturas de Áreas Fronterizas.

    Otro de los decretos firmados apunta a solicitarle al Ejército aumentar la dotación en la Macrozona Norte. También Kast le pidió explícitamente al comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, que lo ayude “con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración”. Esto implica además el “incremento de medios militares en sectores críticos de la Macro Zona Norte, el mejoramiento de la vigilancia mediante drones, medios y sensores optrónicos y el mejoramiento de comunicaciones críticas en zona fronteriza”.

    Los decretos que firmó Kast también mandatan la “implementación de un Plan Escudo Fronterizo con liderazgo del Ejército”. Este plan tendrá “cuatro ejes estratégicos para una Política Nacional de fronteras en la zona norte, con plazos concretos de ejecución” en 90 días.

    Las medidas de este plan abarca la modificación del Decreto N°78 con la intención de gestionar cambios legales para desincentivar inmigración irregular, como por ejemplo volver a que los ingresos clandestinos sean delito y no solo faltas administrativas. También propone modificar el DFL N°1 de 2023 sobre Reglas de Uso de la Fuerza para “generar más herramientas contra el ingreso clandestino” y la “atención 24/7 en pasos fronterizos”.

    Un último decreto se vincula con fortalecer el rol del Ministerio de Vivienda para liderar la ejecución directa en el comité de las reconstrucciones en Valparaíso, Ñuble y Biobío “desburocratizando los subsidios y concentrando la gestión para maximizar velocidad y efectividad”. El encargado de esto, según dijo Kast, será el ministro de Vivienda Iván Poduje con apoyo de la ministra María Jesús Wulf (Republicana) de Desarrollo Social.

    Más sobre:Alberto SotoComisionado Presidencial para la MacroZona NorteKastMigración

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Ministra Sedini por agresión a Rojas Vade: “Nos demuestra que en Chile estamos en una emergencia de seguridad”

    Alessandri dice prever “un primer año con mucha esperanza” en la Cámara de Diputados: “Se van a aprobar proyectos buenos para Chile”

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    3.
    Ministra Steinert afirma que gobierno de Kast buscará las “penas más altas” para agresores de carabinero en Puerto Varas

    Ministra Steinert afirma que gobierno de Kast buscará las “penas más altas” para agresores de carabinero en Puerto Varas

    4.
    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    5.
    Amarrado de manos y con una lesión en la cabeza: Lo que se sabe del violento ataque que sufrió el exconvencional Rodrigo Rojas Vade

    Amarrado de manos y con una lesión en la cabeza: Lo que se sabe del violento ataque que sufrió el exconvencional Rodrigo Rojas Vade

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte
    Chile

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite
    Negocios

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite

    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    “Espectáculo de terror”: en Inglaterra sufren por la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions League
    El Deportivo

    “Espectáculo de terror”: en Inglaterra sufren por la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions League

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas
    Mundo

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres