    Kast y corredor humanitario por situación migratoria: “Hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea”

    "Tiene que ser analizado por los distintos países y tener la colaboración de todos, Chile, Argentina, eventualmente Bolivia, Perú, Ecuador, esperamos que Colombia se sume a esta a este tema, y sobre todo que en Venezuela puedan ingresar las personas una vez que lleguen", planteó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    MARIO TELLEZ

    A su llegada a Quito este martes, el Presidente electo José Antonio Kast se refirió a la intención que tiene el gobernante peruano, José Jerí, de evaluar la instauración de un corredor humanitario por la crisis migratoria.

    Jerí confirmó este lunes que evalúa mecanismos excepcionales de cooperación con Chile para enfrentar la migración irregular, en la antesala del encuentro que espera sostener con Kast en enero.

    Kast explicó que en su viaje a Ecuador, realizó una escala en Lima, Perú, para abordar con el canciller peruano, Hugo de Zela sobre temas que afectan a ambos países como la migración irregular, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado.

    “Lo que buscamos es coordinarnos, es trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos y también para coordinarnos en temas de la inmigración irregular. Perú tiene la misma situación, incluso más grave quizás que la que vivimos en Chile, con la inmigración irregular, y tenemos que unirnos”, explicó.

    El futuro gobernante chileno precisó que en esa misma línea, se realizó la solicitud de reunión con el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para “poder avanzar en estos temas y en conjunto buscar una solución”.

    Respecto a la disponibilidad de Jerí para abordar estos temos, recordó que cuando fue electo habló con él telefónicamente y se evaluó “la posibilidad de seguir trabajando”.

    El fundador del Partido Republicano chileno precisó que “existen reuniones bilaterales con Chile sobre temas de seguridad y ellos están evaluando la posibilidad de convocar hacia adelante alguna reunión con más países, precisamente por esta situación”.

    “Hay una situación compleja de las personas que quieren volver a Venezuela, donde las fronteras no siempre están abiertas para sus propios residentes y eso implica coordinarse para un corredor humanitario, que hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima, y creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea”, destacó.

    Kast puntualizó que el tema también involucra la situación que vive Ecuador y se debe realizar un análisis del trabajo a realizar con los países “que también deberían colaborar, como es Colombia y el caso de Venezuela”.

    “Ecuador también está viviendo una situación crítica, y efectivamente el corredor humanitario tiene que ser analizado por los distintos países y tener la colaboración de todos, Chile, Argentina, eventualmente Bolivia, Perú, Ecuador, esperamos que Colombia se sume a esta a este tema, y sobre todo que en Venezuela puedan ingresar las personas una vez que lleguen a su frontera", apuntó.

