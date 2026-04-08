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    “La absolución de Fuente-Alba fue injusta”: la íntima despedida de Arméndariz a días de su partida del Ministerio Público

    Este jueves asumirá formalmente como nuevo fiscal regional Centro Norte Francisco Jacir. En la previa al cambio de mando, funcionarios de esta repartición organizaron una sentida ceremonia para el persecutor que abandonará la institución tras ocho años en el cargo.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Juan Manuel Ojeda

    Luego de ocho años liderando la compleja Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, este jueves 9 de abril el fiscal Xavier Armendáriz dejará el cargo y en una ceremonia que estará encabezada por el fiscal nacional Ángel Valencia, entregará la posta a quien es considerado un sucesor de continuidad, el fiscal Francisco Jacir.

    Se tratará de un rito formal y protocolar al que están convocadas diferentes autoridades, pero que estuvo antecedido de otro encuentro que tuvo tintes de mayor cercanía y fraternidad. En la antesala del cambio de mando, la tarde del martes 7 de abril, funcionarios, directivos y fiscales de esta repartición del Ministerio Público se congregaron en el lobby del edificio que los alberga, a un lado del Centro de Justicia, para despedir afectuosamente al fiscal saliente.

    Fue una concentración, de acuerdo con distintas fuentes consultadas por La Tercera, emotiva, donde al menos una veintena de profesionales que ahí se desempeñan quisieron dedicarles palabras de agradecimiento a quien fue su jefe por ocho años.

    Xavier Armendáriz. Foto: Aton Chile

    La invitación a la despedida llegó vía correo electrónico días antes. Estaban citados a las 15.30 en el lugar y de acuerdo con quienes presenciaron el acto, el tono fue de agradecimiento y de valoración por el trabajo realizado. Al inicio, se expuso un video elaborado por la unidad de comunicaciones en que tanto fiscales como administrativos decidieron dedicarle unas palabras a Armendáriz.

    En ese video uno de los exponentes fue el fiscal José Morales, quien además de destacar cualidades personales del aún fiscal regional, aprovechó su intervención para valorar de manera especial el ahínco que puso Armendáriz para mantener la autonomía de la Centro Norte. Un punto no menor pues en medio de la carrera para encontrar a su sucesor, fue comentario obligado en los pasillos de la repartición que la oportunidad podría ser utilizada por la Fiscalía Nacional para dar con un candidato más cercano a Valencia y evitar que esta jurisdicción esté tan alejada del control de la Fiscalía Nacional.

    Es que Armendáriz, sin ser un díscolo en la institución ni tener una enemistad con el máximo persecutor, sí protegía con celo particular las investigaciones que recaían en su jurisdicción y evitaba mayores intervenciones de externos. Por lo mismo, las palabras de Morales fueron catalogadas por asistentes como las “más políticas” de la jornada.

    Pero no fue el único. Las fiscales Ximena Chong, Macarena Cañas y por cierto el fiscal Jacir también entregaron sus comentarios. Este último, particularmente, destacó que Armendáriz le deja una vara muy alta que alcanzar en lo que será su nuevo mandato como fiscal regional y también le agradeció por todos los años en que trabajaron juntos.

    El video, eso sí, tampoco fue el único formato que se utilizó para que quienes quisieran le dedicaran palabras a fiscal regional, sino que también se dispuso una tarima donde se subieron una decena de funcionarios a entregar pequeños discursos.

    Ahí, asistentes destacaron la alocusión de Cecilia Frei, hija del expresidente Eduardo Frei y jefa de Unidad de Atención a Víctimas en la Fiscalía. Ella agradeció a Armendáriz por su gestión y lo hizo de manera especial y sentidamente por el apoyo que se le brindó cuando su padre enfrentó el caso de estafa que tuvo a su hermano, Francisco Frei, como protagonista.

    Asimismo, entre los presentes también destacó la comparecencia de Evelyn Valencia, pareja de Armendáriz y quien hoy se desempeña como gerenta de Contraloría Interna del Ministerio Público.

    La reflexión de Armendáriz

    Frente a la decena de agradecimientos planteados, Armendáriz también quiso hacer uso del micrófono y en primer lugar le dio a todos las gracias. El persecutor sinceró que antes de iniciar sus labores como fiscal regional sintió cierto grado de temor, por la envergadura de la Fiscalía Centro Norte, pero que la labor se hizo más fácil con la colaboración de todo el equipo. Asimismo, pidió disculpas a quienes pudo haber ofendido en el camino.

    Junto con ello, se tomó la libertad de referirse a algunas de las causas más emblemáticas llevadas por su jurisdicción. Fue en ese momento que reconoció, ante todos los asistentes, que hay un par de causas que le duelen, haciendo mención explícita a una en particular, la absolución del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.

    Esa causa de alta complejidad fue llevada por el fiscal Morales. Tras una investigación mediática, y un juicio difícil para el Ministerio Público, finalmente en febrero del año pasado la Suprema confirmó la absolución al rechazar el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público.

    Cuando Armendáriz mencionó es indagatoria, lo hizo mirando a Morales quien estaba en los asistentes. Según quienes estuvieron presentes, el fiscal regional dijo que esa decisión “había sido injusta” y que “no se había hecho justicia en ese caso”.

    De la misma forma, dedicó un momento para referirse a la gestión del fiscal nacional Ángel Valencia sosteniendo que se ha caracterizado por ser el jefe del Ministerio Público que más ha impulsado proyectos que transforman la institución encargada de perseguir delitos. Indicó que la Fiscalía de los próximos tres años será muy distinta a la que a él tocó conocer. Dijo que la institución seguirá cambiando y recalcó lo que será el impacto de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público.

    En ese proceso de cambio, además, dijo que la Fiscalía Centro Norte deberá tener como objeto sumarse a ese proceso de cambios y acompañar las transformaciones que está liderando Valencia.

    Más sobre:Xavier ArmendárizFiscalía Centro NorteLa Tercera PMFrancisco JacirDespedida Armendáriz

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