SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Suprema ratifica absolución del general (R) Fuente-Alba y su esposa en causa por lavado de activos

    El máximo tribunal rechazó los recursos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, confirmando el fallo que descartó la existencia de maniobras de blanqueo vinculadas al uso de gastos reservados en el Ejército.

    Por 
    Leslie Ayala

    Por cuatro votos contra uno, la Corte Suprema confirmó este lunes la absolución del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y de su esposa, Anita Pinochet Ribbeck, en la causa por lavado de activos, en el marco del presunto mal uso de gastos reservados.

    En el fallo el máximo tribunal rechazó los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que buscaban anular la sentencia absolutoria dictada en agosto de 2024 por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

    En su resolución, la Sala Penal sostuvo que, si bien se acreditaron hechos constitutivos del delito de malversación de caudales públicos, los persecutores no lograron probar, con el estándar exigido, las maniobras específicas de ocultamiento o disimulación necesarias para configurar el delito de lavado de activos. A juicio de la Corte, la sola existencia de movimientos financieros inusuales o reportes de operaciones sospechosas no bastaba para fundar una condena.

    Es gasto, no lavado

    Durante el proceso, la Fiscalía había planteado que Fuente-Alba desvió sistemáticamente recursos fiscales entre 2010 y 2014, utilizando depósitos fraccionados, pagos en efectivo y diversas inversiones para dar apariencia lícita a dineros de origen ilegal.

    Sin embargo, los jueces estimaron que parte relevante de esas operaciones podía explicarse por ingresos legítimos previos, herencias e inversiones inmobiliarias y financieras realizadas por el exuniformado.

    La Suprema también descartó que el tribunal oral hubiera aplicado erróneamente la normativa sobre lavado de activos o exigido requisitos no previstos en la ley. Según la sentencia, la absolución se fundó en la insuficiencia probatoria y no en una interpretación restrictiva del tipo penal.

    “La decisión de absolver a los imputados no estuvo dada por haberse impuesto a los acusadores exigencias normativas no previstas en la ley para la consumación del ilícito de lavado de activo, sino en que el Ministerio Público y el querellante no lograron acreditar los hechos fundantes de la acusación, esto es, las maniobras de lavado en los términos por ellos propuestos, con el estándar que se requiere para la decisión de condena”, se lee en la sentencia a la que accedió La Tercera.

    Voto de minoría

    No obstante, la decisión no fue unánime. En un voto disidente, el ministro Manuel Valderrama fue partidario de acoger los recursos y ordenar un nuevo juicio, al estimar que se impusieron exigencias excesivas para acreditar el delito y que ello podía afectar la persecución penal en este tipo de casos.

    Con este pronunciamiento, la Corte Suprema cerró definitivamente la arista penal por lavado de activos en contra del exjefe del Ejército, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la jurisdicción militar por malversación de fondos públicos, donde se investiga un perjuicio fiscal cercano a los $3 mil millones.

    Más sobre:Casos judicialesFuente-AlbaSuprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Lo más leído

    1.
    Introducen cambios al Servicio Militar desde 2026: habrá dos acuartelamientos al año y subirá el ingreso mensual

    Introducen cambios al Servicio Militar desde 2026: habrá dos acuartelamientos al año y subirá el ingreso mensual

    2.
    Cathy Barriga y “Capitán Yáber para mujeres” en San Joaquín: “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”

    Cathy Barriga y “Capitán Yáber para mujeres” en San Joaquín: “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”

    3.
    La hora de las definiciones: los nombres que se pulen para las subsecretarías del Minsal de Chomali

    La hora de las definiciones: los nombres que se pulen para las subsecretarías del Minsal de Chomali

    4.
    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”
    Chile

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una viña francesa

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major
    El Deportivo

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major

    Sifup acusa a Colo Colo de vulnerar derechos laborales de sus jugadores con contrato profesional

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660
    Cultura y entretención

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    Perreolandia 2026: todo lo que debes saber del festival de reggaetón

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano
    Mundo

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?