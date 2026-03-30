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    La desconocida investigación de la Fiscalía por millonario fraude que salpica a altos ejecutivos de BancoEstado

    La indagatoria comenzó derivada de los testimonios de dos extrabajadores de la institución financiera que son imputados en el mayor fraude que ha sufrido la institución. La Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando los hechos de esta nueva arista de manera reservada.

    Por 
    Tomás Gómez
    17 Octubre del 2013 Fachada Banco Estado . Foto: Alejandra De Lucca V. Alejandra De Lucca V.

    Desde la segunda mitad de 2025, la Fiscalía Centro Norte junto a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI indagan un presunto fraude millonario contra BancoEstado. En la indagatoria se investiga la eventual participación de altos ejecutivos y gerentes de la institución en un esquema defraudatorio que lleva años permitiéndoles sustraer grandes cantidades de dinero del banco.

    La arista de esta indagatoria, que lleva adelante el fiscal Marcelo Carrasco, se abrió luego del testimonio de dos imputados en otra causa -del exjefe de proyectos Francisco del Pino y el representante de una empresa externa, Paulo Vio-, quienes habrían sustraído $ 6.100 millones de la entidad entre 2021 y 2024.

    Ambos quedaron en prisión preventiva el 21 de octubre de 2024 tras conocerse públicamente el bullado fraude. El caso de Vio y Del Pino consistió en la manipulación de un software para transferir dinero desde el banco a cuentas de particulares o empresas. El presunto autor intelectual del hecho habría sido Del Pino, quien durante el transcurso de los hechos ejercía como jefe de Proyecto de la Gerencia de División de Operaciones y Sistemas del banco.

    Él junto a Alonso Aranda -otro exjefe de departamento del banco- habrían sustraído el dinero para transferirlo a las cuentas de la imputada Leidy Siomara y Vio. Este último participó en el esquema al ser dueño de la empresa S2S, la cual prestaba servicios informáticos a BancoEstado.

    Vio y Del Pino fueron los únicos que se mantuvieron en prisión preventiva por el hecho. La cautelar de Siomara fue rebajada a firma semanal en octubre del año pasado, y Aranda -por ser quien confesó el delito en primer lugar- quedó con la cautelar de arresto domiciliario total.

    La reclusión preventiva de ambos imputados, sin embargo, cambiaría casi un año después, cuando decidieron prestar declaración ante el Ministerio Público para entregar información sobre la nueva arista que persigue el fiscal Carrasco.

    Según se lee en el amparo presentado por Vio y Del Pino para reducir la cautelar, al que tuvo acceso La Tercera, “luego de expresarle al Ministerio Público que ellos querían colaborar respecto a hechos nuevos, se les citó a prestar declaración ante el fiscal y agentes policiales, entregando una serie de información nueva respecto a un fraude millonario que están cometiendo hace años y hasta la actualidad altos ejecutivos y gerentes de BancoEstado”.

    El recurso, ingresado por el abogado Ramón Sepúlveda, detalla que el testimonio de sus representados da cuenta de que estos altos ejecutivos y gerentes -cuyos nombres se mantienen bajo reserva- “no solo tienen empresas fantasmas sacando recursos estatales, sino que además reciben altas sumas de dineros para adjudicar licitaciones a empresas que trabajan con BancoEstado, instancia en que mis representados entregaron los nombres de las empresas fantasmas, de las empresas que licitan y pagan coimas, el nombre de los gerentes y ejecutivos involucrados y de los familiares a los que se les depositan los dineros”.

    10 Octubre 2025 Ramon Sepúlveda, Abogado. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Tras el testimonio entregado por los imputados, la Fiscalía Centro Norte abrió una nueva investigación bajo reserva que se mantiene hasta hoy.

    El 13 de enero de 2026, la Brilac tomó una tercera declaración a Vio. Aquello, según se especifica en el amparo, “ya que la investigación estaba rindiendo frutos y necesitaban corroborar información bancaria, por lo que indudablemente la cooperación de mis representados ha sido eficaz, lo que aún no se reconoce por el Ministerio Público, pero es probable que ocurra al tenor de lo grave de los hechos investigados”.

    Si bien el recurso de amparo para rebajar la cautelar de los imputados en la causa original fue rechazado en primera instancia por la Corte de San Miguel, finalmente la Corte Suprema ordenó el pasado 18 de marzo rebajar las cautelares de sus representados a arresto domiciliario total y arraigo nacional. Esto, tomando en consideración la colaboración de los imputados con el Ministerio Público.

    Tras la resolución, Sepúlveda aseguró que “mis clientes tienen irreprochable conducta anterior y han colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos en esta causa, lo que hace variar sin duda los elementos iniciales que se tuvieron en vista al momento de ser formalizados. Ahora esperamos que la investigación siga su curso y se pueda terminar el caso con ellos cumpliendo una pena en libertad”.

    Respecto a la nueva investigación y al caso de Del Pino y Vio, desde BancoEstado mencionaron que la institución “en su calidad de querellante, no emite comentarios respecto de investigaciones en curso. Lo anterior, con el propósito de resguardar el adecuado desarrollo de los procesos judiciales, permitiendo que los tribunales de justicia y los órganos de persecución penal ejerzan sus funciones con plena independencia y eficacia”.

    “El banco reafirma su compromiso con el respeto irrestricto del debido proceso y la presunción de inocencia, quedando a la espera de lo que resuelva la justicia en relación con las responsabilidades penales y civiles que se determinen en este caso”, agregaron desde la institución bancaria.

    Más sobre:BancoEstadoFraudeFiscalía

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