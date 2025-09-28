La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

A solo un día de haber regresado de Estados Unidos tras participar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric asistió este sábado al encuentro futbolístico que disputaba Chile y Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, en el marco de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

En la instancia, fue acompañado por su pareja Paula Carrasco, y su hija Violeta, de apenas tres meses de edad, una postal que generó diversas reacciones entre los asistentes al recinto y los televidentes que se percataron de la tierna imagen.

También acudieron los ministros del Deporte, Jaime Pizarro; de Educación, Nicolás Cataldo; y de Obras Públicas, Jessica López, además de otras autoridades de gobierno que se sumaron a la actividad deportiva.

El ambiente en el coloso de Ñuñoa estuvo marcado por el triunfo de la escuadra nacional por 2 a 1, victoria que fue celebrada efusivamente por Boric, así como por el entusiasmo de los hinchas que llenaron las gradas para dar inicio al campeonato juvenil, evento que por segunda vez se realiza en nuestro país, tras la histórica edición de 1987.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Presidente compartió imágenes junto a su familia y parte de la comitiva, acompañadas de un mensaje optimista.

“La alegría linda del deporte se toma nuevamente nuestro país. Comienza la Copa Mundial Sub20 de la FIFA y desde Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca le damos la bienvenida al mundo! Somos sede, porque sí: Chile está para grandes cosas”, celebró.

El torneo, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, contempla 52 partidos distribuidos en cuatro sedes: el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua y el Estadio Fiscal de Talca.