SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

El Mandatario regresó de Nueva York y se sumó a la fiesta deportiva en el Estadio Nacional, acompañado por Violeta, con solo tres meses edad, su pareja Paula Carrasco y parte de su gabinete ministerial.

Por 
Roberto Martínez

A solo un día de haber regresado de Estados Unidos tras participar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric asistió este sábado al encuentro futbolístico que disputaba Chile y Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, en el marco de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

En la instancia, fue acompañado por su pareja Paula Carrasco, y su hija Violeta, de apenas tres meses de edad, una postal que generó diversas reacciones entre los asistentes al recinto y los televidentes que se percataron de la tierna imagen.

También acudieron los ministros del Deporte, Jaime Pizarro; de Educación, Nicolás Cataldo; y de Obras Públicas, Jessica López, además de otras autoridades de gobierno que se sumaron a la actividad deportiva.

El ambiente en el coloso de Ñuñoa estuvo marcado por el triunfo de la escuadra nacional por 2 a 1, victoria que fue celebrada efusivamente por Boric, así como por el entusiasmo de los hinchas que llenaron las gradas para dar inicio al campeonato juvenil, evento que por segunda vez se realiza en nuestro país, tras la histórica edición de 1987.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Presidente compartió imágenes junto a su familia y parte de la comitiva, acompañadas de un mensaje optimista.

“La alegría linda del deporte se toma nuevamente nuestro país. Comienza la Copa Mundial Sub20 de la FIFA y desde Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca le damos la bienvenida al mundo! Somos sede, porque sí: Chile está para grandes cosas”, celebró.

El torneo, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, contempla 52 partidos distribuidos en cuatro sedes: el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua y el Estadio Fiscal de Talca.

Más sobre:Presidente BoricMundial Sub 20ChileVioleta BoricPaula Carrasco

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

4.
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

5.
Graves problemas enfrentan los hinchas que compraron entradas para el Mundial Sub 20

Graves problemas enfrentan los hinchas que compraron entradas para el Mundial Sub 20

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20
Chile

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

La primera C: comprensión
Negocios

La primera C: comprensión

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

Ghost of Yotei: la venganza como motor
Tendencias

Ghost of Yotei: la venganza como motor

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”
El Deportivo

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”

El futuro (y presente) del fútbol desembarca en Chile: quiénes son las figuras a seguir en el Mundial Sub 20

Adiós capitanes: el homenaje a Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez que une a todas las generaciones cruzadas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”
Cultura y entretención

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein
Mundo

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Quién es el Pequeño J, el autor intelectual del triple femicidio transmitido por Instagram en Argentina

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición