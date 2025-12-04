VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La eterna promesa de un nuevo Hospital Barros Luco: suma 4 años detenido y ahora debe relicitar su diseño y construcción

    La primera vez que se licitó el diseño y construcción del nuevo centro de San Miguel fue en 2015, y aunque se lo adjudicó una empresa, ese proceso terminó de manera anticipada e incluso judicializada. Y si bien ese episodio fue en 2021, desde entonces no ha habido novedades.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Han pasado diez años desde que se iniciaron los trámites para levantar el nuevo Hospital Barros Luco, y aunque durante el transcurso de esta década se lograron algunos avances en su diseño y obras preliminares, la promesa de un renovado recinto para San Miguel sigue sin concretarse, habiendo transcurrido tres gobiernos completos: Bachelet II, Piñera II y Boric. Y la espera no terminará pronto, pues tras múltiples procesos fallidos el proyecto vuelve al punto de partida: el diseño deberá licitarse una vez más.

    Todo se inició en mayo de 2015, cuando se publicó la licitación que buscaba reemplazar el actual recinto con un hospital modernizado y con infraestructura nueva, debido al alto volumen de pacientes que atiende a diario. Así, en 2017 la empresa italiana Astaldi se adjudicó el trabajo.

    Pero luego de varios problemas y retrasos, en diciembre de 2021 el Servicio de Salud Metropolitano Sur, que tiene a su cargo el recinto, decidió dar término anticipado al contrato con la empresa. ¿Y qué ha pasado desde entonces?

    Durante estos cuatro años el proyecto ha estado estancado, en punto muerto, apenas revisando temas de diseño de la nueva licitación. Las autoridades actuales afirman que trabajan para continuar con lo que se dejó.

    Consultados por La Tercera, desde el Servicio de Salud afirman que están en la etapa de preparación de antecedentes para licitar la continuidad de la construcción. “Esto incluye el ingreso de bases de licitación especiales a la Contraloría, preparación de documentos, por ejemplo, criterios de diseño y la actualización de antecedentes planimétricos”, detallan.

    Eso sí, no hay fechas exactas. En el servicio solo adelantan que la subasta se realizará “en algún momento” del próximo año, lo que podría implicar que el nuevo gobierno se deba hacer cargo del asunto. En ese contexto, el exjefe de gabinete del subsecretario Alberto Dougnac (Redes Asistenciales), Nicolás Duhalde, es crítico y afirma que “la respuesta del servicio se refugia en tecnicismos y siglas, pero sigue sin decirles a las familias cuándo tendrán un hospital nuevo. En inversión pública en salud no basta con enumerar trámites administrativos; necesitamos un cronograma público, con fechas y responsables, que se pueda fiscalizar”.

    De acuerdo a documentos del futuro proyecto a los que tuvo acceso La Tercera, la promesa es grande: un establecimiento de alta complejidad con una superficie de 199.000 metros cuadrados que contendrá varias unidades y más de 900 camas, para atender a una población de 1.277.651 habitantes.

    Hasta ahora, desde el servicio detallan que ya se ejecutaron las demoliciones necesarias en el terreno donde se emplazará el futuro hospital, pero aún faltan varias etapas para acercarse al compromiso, pues de los procesos anteriores ni siquiera se ha terminado el diseño. Así, desde el organismo confirman que “en el proceso con el anterior contratista se aprobaron tres de las cinco subetapas de diseño y se dejó una cuarta subetapa inconclusa, correspondiente al diseño de detalles. En dicho proceso se pagó al contratista el equivalente al 71,7% de la etapa de diseño del contrato, lo cual corresponde a aproximadamente $7.990 millones”.

    MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    “El Estado gastó casi 8 mil millones de pesos en un diseño que no llegó a término. Eso es inaceptable en cualquier política seria de inversión en salud. Esos recursos deben ir acompañados de una rendición de cuentas completa: qué se hizo, qué falló, qué se rescata técnicamente del diseño y qué medidas se tomarán para que un error de esa magnitud no se repita”, afirma Duhalde.

    Ahora, para concretar la licitación falta un paso clave: la recomendación satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social. En palabras simples es un dictamen favorable que aprueba iniciativas de inversión presentadas al Sistema Nacional de Inversiones (SNI). Esta aprobación es un paso crucial, ya que valida técnica y económicamente el proyecto, permitiendo que avance a fases posteriores de financiación y ejecución, como la inversión pública.

    En ese contexto, Luis Castillo, exsubsecretario de Redes Asistenciales y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma, advierte que “esto es aun más relevante considerando que un hospital de esta magnitud cuesta muchos millones de dólares. Y si no está aprobado por Desarrollo Social, tampoco habrá licitaciones para la construcción ni aprobaciones posteriores de Contraloría para convenios o contratos. Si esto sigue así, vamos a tener hospital en 10 o 12 años más”.

    En un principio el presupuesto para este proyecto era de 320 mil millones y ahora, según los documentos a los que accedió La Tercera, para costearlo se necesitaría más del doble.

    Por eso Castillo afirma que se podría reconsiderar la envergadura del proyecto: “Prácticamente en ninguna parte del mundo se están construyendo hospitales de mil camas por lo complejo que resulta administrar una institución de ese tamaño”.

    MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ
    Más sobre:SaludHospital Barros LucoLicitaciónProyecto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”

    Plan de Búsqueda: ministro Troncoso encabeza diligencias en Pisagua

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Exgerente general de Reale Seguros, Óscar Huerta, arriba a nueva gerencia de Ripley Corp

    Sujetos asaltan al menos dos locales de centro comercial de Maipú y realizan disparos al aire

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”
    Chile

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”

    Plan de Búsqueda: ministro Troncoso encabeza diligencias en Pisagua

    Sujetos asaltan al menos dos locales de centro comercial de Maipú y realizan disparos al aire

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad
    Negocios

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad

    Exgerente general de Reale Seguros, Óscar Huerta, arriba a nueva gerencia de Ripley Corp

    CMPC del grupo Matte presenta proyecto eólico por casi US$ 400 millones en la Región del Biobío

    Las mejores series del 2025, según el New York Times
    Tendencias

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Las exigencias de Daniel Garnero para el 2026 de la UC: “Vamos a necesitar un plantel mucho más amplio, este era corto”
    El Deportivo

    Las exigencias de Daniel Garnero para el 2026 de la UC: “Vamos a necesitar un plantel mucho más amplio, este era corto”

    Actualizan estado de salud de Esteban Paredes tras sufrir una descompensación

    El cuarto chileno más ganador de la historia: Eduardo Vargas gana inesperado título con Nacional pese a jugar en Audax

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta
    Cultura y entretención

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Macron exhorta en China a Xi Jinping a mediar por un alto el fuego en Ucrania
    Mundo

    Macron exhorta en China a Xi Jinping a mediar por un alto el fuego en Ucrania

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras una nueva interrupción en el escrutinio

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola