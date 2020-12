La historia de Benjamín, primer hombre trans en entrar al Ejército: “No soy el único que quiere pertenecer a sus filas, pero tal vez muchos no lo hacen por miedo”

Este martes, el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) anunció que por primera vez el Ejército admitió a un joven trans en sus filas.

En una conferencia de prensa celebrada la tarde de este viernes a las afueras del Museo de Historia Militar -donde también participó el presidente de dicho organismo, Rolando Jiménez- Benjamín, oriundo de La Serena, contó su historia.

El joven -quien se formó en la Escuela de Suboficiales- relató que este era un sueño que tenía desde pequeño. “No creo ser el primero en querer pertenecer a sus filas, pero tal vez muchos no lo hacen por miedo a ser discriminados”.

“Lamentablemente estamos en un país donde todavía somos discriminados (...)”, agregó, y comentó que espera que con la integración de las personas trans a las distintas instituciones del país “esta minoría quede opacada”.

Benjamín también dijo que le gustaría que, en los próximos años, casos como el de él “dejen de ser noticia”. En este sentido, sostuvo que cree que al interior de las instituciones falta transmitir información sobre lo que significa ser trans. “Somos capaces de todo, somos personas”.

Respecto a su transición, Benjamín contó que ya se ha sometido a cirugías de reasignación de sexo y que durante todo este tiempo ha contado con el apoyo de su familia y de su pareja. “Siempre conté con el apoyo de mi familia, abuelos, padres, hermanas, tíos primos etc. Ellos siempre me hicieron sentir un hombre más de la familia, en especial al momento de contarles que iniciaría mi transición”, relató.

Camino al Ejército

Teniendo siempre como meta la carrera militar, entre el 2013 y 2016 Benjamín estudió Técnico de Enfermería en el AIEP de La Serena, ciudad a la que se trasladó junto a su familia para cursar su enseñanza media.

Tras trabajar dos años en la Clínica Red Salud de esa ciudad, el joven avanzó hacia el lugar donde siempre quiso estar e inició su postulación a la carrera militar. Siempre tuvo claro que pese a sus temores iniciales, no ocultaría que era una persona trans y que defendería su derecho a ser tratado de una manera acorde a su identidad de género.

“Apenas entré a la Escuela de Suboficiales conté todo a los mandos mayores. Quise entrar con la verdad altiro. Lo hablé con el capitán Alex Toledo, mi suboficial León y cabos de la compañía. Quizás lo conté con la intención de prevenir algún tipo de discriminación de parte de mis camaradas, pero estos reaccionaron de manera muy respetuosa”.

En este sentido, cuenta que con su consentimiento, “fue abordado con el curso completo. Me señalaron que merecía el mismo respeto que todas las personas, me respaldaron y he sido tratado con igualdad”. Próximamente, contó, se titulará como cabo enfermero militar de combate, lo que será un gran logro para mí, más al ser una persona trans”, señala.

Rolando Jiménez: “Esperamos que esta noticia sea un aliciente”

En tanto, el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, comentó que “esperemos que a partir de este caso se de una inclusión rápida para que las personas LGBTIQ+ puedan entrar sin ninguna barrera a las instituciones de las Fuerzas Armadas”.

Jiménez relató que en el pasado han denunciado situaciones de discriminación y que a partir de este caso, esperan que el Ministerio de Defensa aplique los protocolos para que las personas trans puedan cumplir sus objetivos. “Esperamos que la noticia nos da hoy Benjamín sea un aliciente para que la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y Carabineros para que generen las condiciones pedagógicas y formativas para que cualquier persona que quiera entrar -cualquiera sea su orientación sexual o su identidad de género- pueda hacerlo sin ninguna excusa de por medio”.

En esta línea, agregó que el proceso constitucional significa una oportunidad para la población LGBTIQ+.

Consultado sobre el tema, la institución respondió a La Tercera que “el Ejército de Chile, como toda institución del Estado garantiza la igualdad de Derechos en conformidad a la Constitución Política, y por tanto, como principio elemental, no discrimina en ninguna de sus formas y es tolerante y respetuoso de todo aquello que se sustente en el ordenamiento jurídico vigente, lo cual está explícito en la normativa interna institucional, y ratificado en la Ordenanza General del Ejército”.

“Es importante señalar que el Ejército es parte de la sociedad, a la cual sirve y se debe, y por lo tanto, pertenece a todos los chilenos sin distinción”, señalaron.

Finalmente, enfatizaron que el “carácter inclusivo” de la institución “considera a todas aquellas personas que desean servir a la Patria, bajo las condiciones establecidas en los distintos procesos de admisión; del estado de salud, que debe ser compatible con el servicio y del compromiso de asumir las normas de comportamiento que tiene el Ejército, contenidas en su Reglamento de Disciplina, en la Ordenanza y Código de Justicia Militar”.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió también al tema expresando que “la inclusión y la no discriminación arbitraria son principios que deben regir a toda la sociedad y por supuesto a nuestras Fuerzas Armadas”.

“Ser un buen militar no es una cuestión de sexo o género, requiere vocación, amor a la Patria y las aptitudes que nuestras instituciones exigen a todo ciudadano que postule a ellas”, resaltó.