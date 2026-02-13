La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

En un movimiento estratégico para el desarrollo urbano de la ciudad, el Consejo Regional Metropolitano aprobó en enero la modificación N°104 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el instrumento técnico-normativo que regula el desarrollo y modernización del territorio de la región. Esta modificación abre las puertas para saldar una deuda de conectividad en la zona norte de la ciudad, como el camino La Pirámide que une a Huechuraba con la zona oriente de Santiago.

La modificación elimina 194 de los 450 ejes que nunca se ejecutaron desde la aprobación del PRMS en 1994 , lo que permitirá eliminar restricciones, reconocer vialidades ya construidas, mayormente por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y ajustar trazados y anchos viales para resguardar barrios consolidados. Además, se reconocen 35 vialidades existentes, quedando una red ajustada de 394 ejes, alineada con el funcionamiento real del territorio metropolitano.

Desde el Gobierno Regional señalan que entre los cambios más relevantes destacan la reducción de la faja vial del Camino El Volcán (G-25), que pasa de 50 a 25 metros; la eliminación de la afectación en la Costanera Sur Peñaflor–Talagante; y la regularización de autopistas y rutas estructurantes como Autopista del Sol, Acceso Sur, Ruta 68, Ruta de la Fruta y Ruta 5 Sur, en el tramo Buin–Paine.

“Durante años, miles de familias y barrios completos vivieron con restricciones que no tenían justificación real. Con esta modificación estamos devolviendo certeza, protegiendo a las personas y ordenando la ciudad con criterios de equidad, seguridad y sustentabilidad”, señaló el gobernador Claudio Orrego.

En esa línea, el gobernador explicó que “optamos por una actualización puntual del Plan Regulador, porque el instrumento vigente acumula más de 100 cambios parciales que terminaron desordenándolo. Hoy necesitamos una normativa que responda al Santiago actual y a los próximos 20 años, priorizando la protección ambiental, la equidad territorial y la seguridad de las personas”.

El camino La Pirámide que une Huechuraba y el sector oriente

Para los más de 100 mil vecinos de Huechuraba, la modificación significa un punto clave para agilizar la actual situación de conectividad de la comuna, pues desde 2022 la Autopista Vespucio Oriente (AVO 1) es la ruta principal para movilizarse al sector, lo que implica la tarifación a través del TAG de $180 a $220 por kilómetro e incluso más de $500 pesos en tramos específicos.

En este escenario, el camino La Pirámide, vía unidireccional de casi 4km que une Vitacura con Huechuraba, constituye una ruta alternativa gratuita para aquellos que transitan por el sector y evitan la tarifación del TAG para llegar a sus casas.

Sin embargo, el estado actual de la ruta ha motivado a algunos vecinos de Huechuraba a protestar por el mejoramiento del camino, específicamente para exigir bidireccionalidad. Incluso, han denunciado un “incumplimiento del compromiso” asumido por el MOP hace años para mejorar la conectividad de la comuna.

El alcalde Carlos Cuadrado y el ministro del MOP Juan Carlos García.

En junio de 2022, el ministro de Obras Públicas de aquella época, Juan Carlos García, anunció junto al alcalde de Huechuraba de ese entonces, Carlos Cuadrado, un plan de mejoramiento del camino antiguo La Pirámide con el fin de “elevar el estándar de seguridad y transitabilidad de esta vía”.

En la instancia se fijo un plazo de cuatro años para lograr el mejoramiento del camino a través de la instalación de señaléticas, semáforos y, específicamente, ensanchamiento y bidireccionalidad en algunos tramos.

De acuerdo al plan, las obras debían iniciar durante 2024 y terminar en 2026. Sin embargo, el actual alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, señaló a la La Tercera que aquellas obras nunca iniciaron. “No hay ni estudio de ingeniería ni concesión”, apuntó.

A tres años de aquel anuncio, reclamó que “no ha habido compromisos formales de parte del gobierno”, a pesar de las reuniones sostenidas con el MOP, AVO y la Autopista Vespucio Norte (AVN) durante su gestión. “Ha faltado gestión (del MOP)... La gran pregunta es por qué esta trabado el proyecto”, señaló.

Pese a los años de espera, Luksic sostuvo que la modificación N°104 del Plan Regulador daría luces para que el MOP inicie el proceso de estudio de ingeniería en el camino La Pirámide, al permitir un perfil más acotado, disminuir restricciones y hacer más factible la construcción definitiva del proyecto.