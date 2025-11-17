BLACK SALE $990
    Nacional

    La participación más alta de la historia: elecciones presidenciales convocaron a más del 85% de votantes

    El Servel destacó la alta participación que obtuvieron los comicios para elegir al próximo Presidente de Chile, considerando que fueron las primeras elecciones de este tipo con voto obligatorio e inscripción automática.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    Andres Perez

    Un positivo balance hizo el Servicio Electoral (Servel) respecto a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se desarrollaron ayer domingo en todo el país, donde la candidata oficialista Jeannette Jara obtuvo la primera mayoría, seguida por el republicano José Antonio Kast.

    Con el 99,99% de mesas escrutadas, el Servel informó que en estos comicios sufragaron 13.452.724 personas, lo que equivale al 85,4% del padrón, compuesto por 15.618.167 personas habilitadas para sufragar.

    La presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, destacó que “esta ha sido la elección con la participación electoral más alta de la historia del país”.

    “Más del 85% de los electores concurrieron a votar. Incluso comparado con las elecciones del año 2024 -donde participaron 13.122.261 electores, es decir, un 84,93% del padrón- que fue con voto obligatorio, que eran las elecciones regionales y locales, la participación de la ciudadanía ha sido muy alta”, sostuvo.

    Cabe destacar que este fue el primer proceso electoral de elección presidencial que contó con voto obligatorio e inscripción automática. Es decir, que al cumplir los 18 años, los ciudadanos ya están habilitados para sufragar.

    En ese sentido, Figueroa destacó que desde el Servel observan que “la ciudadanía ha ido incorporando el compromiso de la participación electoral, de la participación democrática como parte de la cultura democrática del país y creo que es muy sano para cualquier democracia, tener una alta participación”.

    “Como Servicio Electoral estamos muy conformes con el proceso de participación electoral y también nos sentimos muy orgullosos de la capacidad institucional que tiene el país para poder organizar una elección de esta envergadura y tener los resultados el mismo día, a pocas horas del cierre del proceso electoral”, indicó.

    Cabe destacar que el proceso electoral aún no termina, puesto que a las 14.00 horas de este lunes se reunirán los integrantes de los colegios escrutadores para emanar los resultados provisorios, los que serán publicados a más tardar el jueves 20 de noviembre en la web oficial del Servel.

    Posteriormente, será el Tribunal Calificador de Elecciones el que entregará los resultados definitivos de esta elección.

    En el caso de los presidenciables aún queda una segunda vuelta, la que está programada para el domingo 14 de diciembre. En esa oportunidad, Jeannette Jara (opción número 2) se enfrentará a José Antonio Kast (opción número 5). Quien obtenga la mayoría de los votos será el próximo Presidente del país.

    Para esos comicios el voto será “obligatorio en Chile y voluntario en el exterior, y quienes cumplieron ayer el rol de vocal de mesa volverán a tener esta importante labor en esta segunda votación”, informó la presidenta del Servel.

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

