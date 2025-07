La Reina presenta programa de seguridad comunal y alcalde insta a la pronta tramitación de la Ley de Seguridad Municipal

En un contexto en que se encuentra en discusión la Ley de Seguridad Municipal, que regulará el funcionamiento de los guardias municipales en todo el país, la comuna de La Reina anunció este sábado la presentación de un programa de seguridad que bautizó como “Escudo Comunal”.

El proyecto del municipio de la zona oriente de la capital presentará equipamiento de defensa para inspectores municipales, botones de pánico en lugares estratégicos, 29 nuevas cámaras de seguridad y servicios especiales de patrullaje en límites comunales.

“Hemos estado desarrollando estrategias focalizadas con inspectores que tienen este propósito para poder desarrollar una estrategia más eficiente al momento de hacer el seguimiento de delincuentes que lógicamente buscan escaparse de la comuna cuando son sorprendidos”, señaló al respecto el alcalde José Manuel Palacios.

Particularmente respecto al funcionamiento de los botones de pánico, Palacios detalló que se ubican en dos establecimientos educacionales y en dos de salud. Dideco estaría encargada de monitorear la articulación con la Dirección de Seguridad y Carabineros.

Además, llamó a acelerar la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal .

“Los municipios hemos asumido un problema que es del Estado. Actualmente son nuestros inspectores de seguridad los que asisten a procedimientos ante la escasez de Carabineros en las calles. Es imprescindible avanzar en una Ley de Seguridad Municipal que permita proteger a nuestros trabajadores, que hoy salen al espacio público sólo con voluntad”, señaló al respecto.

Caso de funcionario municipal detenido en La Florida

Consultado respecto al caso del guardia municipal detenido en La Florida por Carabineros tras fiscalizar a un policía de la institución que se encontraba de franco, Palacios señaló que resulta necesario discutir prontamente la Ley de Seguridad Municipal, ya que los funcionarios están actuando en este instante al límite.

“Efectivamente nuestros funcionarios de seguridad generalmente están actuando bien al límite, porque no hay normas, porque no hay leyes”, comenzó explicando.

A lo que agregó: “Yo tampoco le puedo decir, por ejemplo, a un vecino que está alertando a nuestra Dirección de Seguridad que lo están robando en su casa, y nosotros llegamos con una patrulla, llegamos con un motorista, vemos que efectivamente están agrediendo los delincuentes adentro del recinto a estos vecinos, nosotros no podemos quedar parados, no podemos quedar mirando esto, y además esperar que llegue el carabinero y no desarrollar ninguna acción”.

“Es un tema que evidentemente responde a una necesidad que hoy día no está siendo cubierta por la norma actual, una norma muy desactualizada por lo demás. Por lo tanto, tenemos que avanzar en este tipo de herramientas para entregarle más músculo a todos quienes estamos buscando un objetivo común, que es que esta ciudad, que todas las comunas de Chile en el fondo sean más seguras”, concluyó al respecto.