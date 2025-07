Daniel Reyes y polémica detención de inspector municipal: “Otros alcaldes me señalaron que les ocurrieron situaciones análogas”

La noche del lunes pasado el alcalde de La Florida, Daniel Reyes (ind.), recibió una llamada que lo descolocó: un inspector municipal de su comuna había sido detenido por Carabineros luego de intentar fiscalizar a un funcionario policial, el que se negó.

En entrevista con La Tercera, el edil no solo califica el actuar policial con duros términos, sino que critica el silencio de la institución policial ante la ciudadanía, cuestiona la reacción del gobierno y revela que otros alcaldes lo contactaron esa misma noche para contarle que situaciones similares han ocurrido en sus comunas.

¿Cómo evalúa el comportamiento de Carabineros?

Fue una situación muy compleja e incómoda. Tuve la oportunidad de conversar con Carabineros y hoy el esfuerzo tiene que estar concentrado exclusivamente en el combate contra la delincuencia y en la seguridad pública.

Pero fue crítico del hecho.

Sin duda, Carabineros realizó una acción inaceptable, intolerable y alejada de todo criterio. Que no la hago extensiva a la institución, pero sí muy mal manejada por ese funcionario y los que concurrieron al procedimiento.

10 Julio 2025 Daniel Reyes Alcalde de La Florida Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R

¿No le parece preocupante el silencio institucional?

Si bien es efectivo que a mí me informaron que van a desarrollar un proceso de investigación tendiente a esclarecer lo que ocurrió, efectivamente, quizás uno hubiese esperado una explicación hacia la gente también. Necesitamos una institución robusta, confiable, creíble, respetada por todos. Porque el foco tiene que estar puesto en la seguridad pública y para eso necesitamos Carabineros más fuertes que nunca.

¿Esa falta de explicación pública daña a Carabineros?

Uno esperaría esa comunicación hacia la comunidad. Estamos viviendo un nivel de descrédito, de desprestigio y una crisis de confianza tan grande en todas las instituciones del Estado, que estas situaciones por supuesto que van mancillando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas en general. Estos hechos dañan la percepción de la ciudadanía respecto de Carabineros.

El gobierno habló de opacidad.

Me parece una reacción muy tenue, tibia, incluso con declaraciones desafortunadas. Se habló de opacidad en el procedimiento, en circunstancias de que esto estaba absolutamente claro. Hubiese esperado, sobre todo de quienes representan la seguridad pública en este país -particularmente el ministro Cordero y la subsecretaria Leitao- una opinión mucho más categórica, en circunstancias que se trataba de respaldar el trabajo que estamos haciendo los municipios.

Pero la subsecretaria Leitao se contactó con usted directamente.

Sí, durante esa mañana, tampoco tenía todos los antecedentes a la vista. Pero durante el transcurso del día uno espera que los hayan podido conocer y tener una opinión en un tenor distinto. Hablar de opacidad o decir “vamos a investigar” una situación que estaba bastante clara tampoco contribuye al rol que estamos cumpliendo los municipios.

¿Los derechos del inspector municipal fueron vulnerados?

Un cúmulo de cosas. Entre ellas, desconocimiento de la legislación vigente. Porque en realidad la Ley de Tránsito faculta a los funcionarios, a los inspectores municipales, a efectuar controles vehiculares y solicitar la documentación. E incluso más, nuestro Código Penal establece y tipifica como delito a aquella persona que se niega o dificulta el trabajo y el actuar de un inspector municipal.

Con la distancia de los días, ¿cómo califica lo ocurrido?

Una situación que no tendría que haber ocurrido jamás. Compleja, alejada del criterio, de la cual todos tenemos que sacar aprendizajes también. Ciertamente, el carabinero y, por supuesto, nosotros. A partir de esto tenemos que ser capaces de generar un trabajo coordinado con una institución donde el foco exclusivo sea la seguridad pública.

¿Es un hecho aislado?

Mientras se desarrolló el procedimiento de detención del funcionario se contactaron otros alcaldes conmigo, particularmente de la zona sur de Santiago, donde me señalaron que también les habían ocurrido situaciones análogas. No digo idénticas, pero sí con ciertas similitudes.

10 Julio 2025 Daniel Reyes Alcalde de La Florida Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R

¿Sería un problema habitual?

El general de zona nos ha transmitido que, por mandato del general director de Carabineros, uno de los pilares principales de la relación con los municipios es la coordinación, el trabajo coordinado. Pero pareciera que ese mandato no se ha aplicado como debiera en algunos sectores, particularmente en La Florida.

¿Espera sanciones?

Más allá de esperar una sanción o no, quisiera que se desarrolle una investigación como tiene que ser, que sea objetiva, imparcial. Me parece que es saludable lo que instruyó Carabineros de desarrollar este proceso investigativo. También nosotros, a partir de la denuncia, creemos que es sano que la Fiscalía también pueda investigar cuáles fueron los hechos o el contexto en el cual se suscitó este episodio en particular.

¿Los hechos inhibirán el trabajo de inspectores en La Florida?

Conozco a los equipos de seguridad municipal y me he encargado personalmente de transmitir este mensaje en el sentido de que tenemos que ser capaces de integrar el trabajo como ha sido siempre. Me he reunido con los equipos de seguridad municipal para transmitir la necesidad de seguir trabajando como lo veníamos haciendo.

¿Cómo evalúa la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal?

Es un proyecto absolutamente insuficiente. Cuando uno escucha esta idea de aplazar la discusión de las cuestiones verdaderamente importantes de la ley -por ejemplo portar armamento no letal- es no entender finalmente lo que está ocurriendo en la realidad.