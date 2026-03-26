La reservada cita de la ministra Steinert con Cerna en medio de fuerte tensión con la PDI

Un movido jueves fue el que tuvo la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Luego de sostener varias reuniones en distintas comunas de la Región Metropolitana relativas a su cartera, la última de ellas en La Florida, el final de su jornada estuvo marcado por un tema que ha estado incomodando a la secretaria de Estado.

Fue a inicios de esta semana, cuando se hizo público que fue la ministra quien estuvo detrás del paso a retiro de la prefecta general (r) Consuelo Peña, que se abrió una grieta entre la policía civil y esa cartera que, hasta ahora, no ha podido ser resuelta.

La arremetida de Steinert exigiendo la salida de la tercera mayor antigüedad de la institución, quien gozaba de una destacada trayectoria, provocó un cortocircuito entre la exfiscal y la policía civil. El conflicto se suscitó no solo por la solicitud que realizó Steinert, que estaría basada en un episodio ocurrido en enero cuando la ministra era fiscal regional de Tarapacá, sino que además, dicen conocedores del hecho, porque la secretaria de Estado entregó un motivo distinto ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

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Ante los parlamentarios dijo que la decisión de sacar a Peña obedeció solo a una decisión de Cerna y no de ella. Ese comentario cayó como una bomba al interior de la institución, comentan fuentes de este diario, debido a que los detectives están al tanto de que eso no fue así. Peña estaba bien evaluada en la institución, había sido confirmada hace solo meses atrás, en diciembre, para el alto mando y el mismo día en que se pidió su salida Peña estaba en labores operativas en el Cerro Chuño, en Arica.

La crisis que se le abrió esta semana a Steinert la tuvo cuestionada a lo largo de toda la semana. Fue en medio de estos turbulentos días que este miércoles la titular de Seguridad sostuvo una reunión clave para intentar de resolver el conflicto.

El cara a cara Steinert -Cerna

La cita entre Steinert y Cerna de este jueves duró poco más de 25 minutos. Esa f ue la primera vez que se veían las caras luego de que el viernes de la semana pasada, cerca de las diez de la mañana, la ministra a cargo de la Seguridad llegara hasta la oficina del jefe de la PDI para exigir la salida de Peña.

Según pudo conocer este medio, en la cita se trataron varios puntos de seguridad: coordinar operativos policiales, apoyo en labores de orden público y revisión de documentos de la cartera. Así mismo lo confirmó el ministerio a La Tercera.

“La ministra sostuvo una reunión con el director general de la PDI con el objetivo de coordinar una serie de operativos de control de migrantes que se realizará durante este fin de semana. La instancia tuvo como propósito solicitar y coordinar apoyo operativo por parte de la PDI para el día 29 de marzo”, señalaron desde Seguridad.

Quienes supieron de lo ocurrido definen el encuentro como “breve y conciso”, donde no se abordó específicamente el impasse por la salida de Peña. Con esta reunión, la cartera de Steinert estaría buscando dar señales de normalidad y continuar la relación entre Seguridad y la policía civil.

Posterior a esa reunión, a las 19.08, Steinert llegó a La Moneda. En Palacio la titular de Seguridad estuvo 27 minutos y no alcanzó a toparse con el Presidente José Antonio Kast, quien venía recién llegando a la sede de gobierno luego de su viaje a La Araucanía.

Independiente de la reunión con Steinert, quienes conocen de esta trama afirman que el jefe de la PDI aún espera reunirse con el Presidente Kast para entregar su versión de lo ocurrido y dar por superado el episodio. Cerna tendrá que ir el 6 de abril a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a responder preguntas de parlamentarios respecto a por qué salió la prefecta general (r) Peña del alto mando de la institución.

Quienes conocen a Cerna comentan que la autoridad policial se siente entre la espada y la pared, debido a que fue citado a la misma comisión de Seguridad a entregar su versión por una decisión que no fue iniciativa suya. Allí tendría dos opciones: respaldar los dichos de Steinert, con lo que podría abrir un flanco en sus propias filas, o contradecir a la ministra detonando la relación entre Seguridad y la PDI y pudiendo dinamitar su propio futuro.

Los motivos de la salida de Peña

Pese a que ha sido consultada varias veces, Steinert todavía no ha entregado una respuesta que acalle las dudas de por qué le pidió a Cerna sacar a Peña.

Según ha podido conocer este medio, su petición se fundó en la molestia que tuvo la ministra, cuando era fiscal en el norte, con la prefecta general debido a que la oficial desarmó un equipo policial que había desbaratado a un clan chino que operaba en Iquique.

Peña trasladó a cuatro detectives a distintas regiones. Entre ese equipo estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a Steinert, quien fue derivado a la Bicrim de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

Operativo por el Clan Chen en el que estaba la entonces fiscal Trinidad Steinert y la ahora exprefecta general de la PDI, Consuelo Peña.

El episodio quedó en la memoria de la ministra. Tanto así, que el 13 de marzo, a solo dos días después de asumir en el gobierno, envió un detallado oficio a la PDI pidiendo antecedentes de por qué habían sacado a esos cuatro detectives del equipo que había realizado un exitoso operativo en el norte.

El oficio fue respondido por la misma Peña el 19 de marzo y un día después Cerna firmó su salida a petición de la ministra. Según publicó La Segunda, Peña indicó en su respuesta los motivos por los cuales decidió trasladar a Fuentes: “No era coincidente con las competencias para el correcto funcionamiento de esa Unidad Policial (Brianco), específicamente lo que se refiere a la planificación y ejecución de un procedimiento de tal envergadura como el que hace mención su propio oficio”.

Esta semana Steinert fue consultada en el Congreso por esta situación, pero ella descartó la existencia de alguna controversia previa. “No tengo rencillas con nadie”, afirmó tajantemente.