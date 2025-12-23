La sorpresiva salida del gerente técnico para la reconstrucción del megaincendio y su inmediato aterrizaje en el GORE de la RM

Fue la semana pasada cuando al interior del Ministerio de Desarrollo Social y Familia una comunicación oficial sorprendió a todos: la renuncia de Patricio Coronado al cargo de gerente técnico de la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpúe y Villa Alemana tras los incendios de febrero del 2024. Una salida que pasó prácticamente desapercibida, pero que tras llegar a su nuevo puesto de trabajo alertó a diversos actores.

En un contexto en que el plan de reconstrucción -que a poco de cumplirse dos años desde el incendio va en un 50%- del ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes ha sido cuestionado y es uno de los flancos más críticos para la cartera, la salida de Coronado genera críticas en la oposición y en agrupaciones como la ONG Sobrevivientes, que agrupa a damnificados de los incendios, principalmente por la forma en que se dio. Primero porque el trabajo de reconstrucción aún no ha terminado, y segundo porque Coronado aterrizó inmediatamente como jefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) de Santiago .

La ONG Sobrevivientes recalcó que “este actuar no puede entenderse como una simple decisión laboral individual. Se trata de un cargo estratégico y altamente sensible, directamente vinculado a la recuperación de miles de familias. Sin embargo, en la práctica, fue un cargo sin capacidad real de decisión, inoperante y sin autonomía, incapaz de destrabar los principales nudos de la reconstrucción”.

Patricio Coronado y la ministra Javiera Toro.

Mientras que el diputado que representa a esa región, Andrés Celis (RN), sostiene a La Tercera que “este era un rol que debía sostenerse hasta el final de la reconstrucción, pero con el tiempo se fue diluyendo, justamente porque nunca tuvo el peso ni la incidencia necesarios dentro del proceso. Según mi percepción, la salida de Patricio Coronado no altera el curso de las cosas, y eso demuestra que su presencia no era determinante en las decisiones ni en los avances. Lo más preocupante es que, mientras figuras se van debilitando o desaparecen, la reconstrucción sigue extendiéndose sin entregar soluciones reales”.

El profesional había sido nombrado en febrero del 2024 con un sueldo bruto de $7 millones mensuales, lo que también despertó críticas en su oportunidad de legisladores de oposición. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, al informar de su salida, recalcaron que se produjo “una vez cumplida la etapa para la cual fue convocado (...) Esta decisión se enmarca en la consideración de que los principales lineamientos técnicos del proceso de reconstrucción ya se encuentran consolidados . Durante su gestión se avanzó de manera significativa en la estructuración técnica, coordinación intersectorial y definición de los instrumentos necesarios para el desarrollo del plan”.

Fuentes que conocieron de su trabajo recalcan que consistía en una coordinación interministerial desde lo técnico y que en eso el trabajo ya se realizó. Además, reconocen que su cargo no contaba con las facultades necesarias, por lo que se hacía previsible que su posición expirara en algún minuto.

Así por ejemplo se recalca que avanzó en ejes como entorno urbano, reactivación productiva, infraestructura de redes, territorio y sustentabilidad, entre otros.

Desde el gore metropolitano dicen a este diario que Coronado “ se incorpora al Gore Metropolitano con el objetivo de contribuir y liderar un proceso de modernización de la gestión , eficiencia presupuestaria y la calidad del servicio. Su capacidad para dirigir equipos de trabajo orientado a objetivos institucionales y la concreción de nuevos proyectos será fundamental en el desarrollo de nuestra misión. Como Gobierno Regional, confiamos en que su liderazgo y sólida experiencia serán un gran aporte para el Gobierno Regional Metropolitano y para la comunidad a la que servimos”.

Coronado fue contactado por La Tercera, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta de su parte.