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    Las siete medidas que el gobierno ingresó para hacer frente a la violencia en los colegios

    Si bien desde el Ejecutivo han señalado que siempre se ha querido dar respuesta a este problemática en general, el asesinato de una inspectora por parte de un estudiante en Calama, los hizo acelerar en esta dirección.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Para dar respuesta a la violencia registrada en las últimas semanas en establecimientos educacionales, como el asesinato de una inspectora por parte de un estudiante y la detención de un alumno que portaba arma de fuego, el gobierno ingresó con suma urgencia dos proyectos de ley este martes.

    En detalle, son siete las medidas contempladas en estas iniciativas gubernamentales. Las seis primeras están asentadas en el proyecto que busca establecer medidas de control en los colegios. Mientras que la última pertenece al proyecto que apunta a endurecer sanciones por hechos delictuales cometidos en recintos educacionales.

    Medidas de control en colegios:

    • Colegios podrán revisar mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos.
    • Los profesores recuperarán la autoridad para mantener el orden en el aula.
    • Interrumpir clases será considerado una falta grave a la convivencia escolar.
    • Condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria.
    • Los reglamentos escolares deberán prohibir capuchas y accesorios que impidan la identificación.
    • Reordena el sistema de denuncias en materia de convivencia escolar y prioriza la resolución temprana de los conflictos en los establecimientos educacionales.

    Medida que agrava penas:

    • Modifica el Código Penal e incorpora como circunstancia agravante de responsabilidad penal cometer un delito en establecimientos educacionales.
    Más sobre:EducaciónViolenciaEscolarSeguridadJosé Antonio KastCalama

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