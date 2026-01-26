SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ley Ricarte Soto en pausa: no se evaluarán nuevas patologías para ampliar la cobertura

    Pacientes y organizaciones llevan años esperando que se sumen nuevas enfermedades a la ley para acceder a un tratamiento, pero el ministerio confirmó que el proceso para ampliar la cobertura quedo pausado. Con todo, la cartera ingresó un proyecto de ley para reforzar el financiamiento.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Vivir con MPS: cómo el diagnóstico y tratamiento temprano puede cambiar la historia de una familia

    La Ley Ricarte Soto volvió a generar inquietud entre pacientes este fin de semana, luego de que se confirmara la suspensión del proceso de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias que podrían incorporarse al sistema.

    En palabras simples, la ley Ricarte Soto, vigente desde 2015, se creó para cubrir enfermedades de alto costo mediante un fondo anual de $ 100 mil millones. Con el paso de los años, la ley ha ido ampliando gradualmente la lista de patologías cubiertas, que hoy alcanza 27 enfermedades, entre ellas distintos tipos de cáncer fuera del AUGE/GES, patologías inmunológicas y enfermedades poco frecuentes.

    Sin embargo, el proceso quedó en pausa en 2021, cuando se incorporaron las últimas patologías. Desde entonces no se han sumado nuevas enfermedades, manteniendo a pacientes y organizaciones a la espera de un nuevo decreto que permitiera ampliar la cobertura. Esa expectativa, sin embargo, se diluyó durante la última jornada, luego de que la cartera sanitaria confirmara que el proceso de evaluación de nuevas incorporaciones también quedó suspendido.

    “La suspensión del proceso de evaluación, a la espera de un informe financiero que Hacienda no ha entregado, condena a miles de familias a seguir esperando en la incertidumbre. El Estado no puede seguir pasándose la pelota, porque las enfermedades no esperan, no hacen pausa y no entienden de transiciones de gobierno”, advirtió el senador Juan Luis Castro (PS) a través de un comunicado junto con otras asociados de pacientes.

    En septiembre, la cartera sanitaria ya había adelantado que incorporar nuevas patologías no era posible por el aspecto financiero.

    La preocupación por el financiamiento y la publicación de un nuevo decreto para incluir enfermedades en la Ley Ricarte Soto es compartida por expertos y, sobre todo, por miles de pacientes que esperan que la patología que los afecta sea incorporada a la norma para acceder a cobertura.

    De hecho, durante la primera etapa del proceso para elaborar un nuevo decreto, realizada el año pasado, se recibieron 9.580 solicitudes de diagnósticos y tratamientos de alto costo para ser evaluados, entre ellos terapias para el mal de Crohn, hipercolesterolemia familiar, mielodisplasia, linfoma cutáneo y atrofia muscular espinal (AME).

    “La ley es un instrumento que nació justamente para ir en ayuda de las personas que viven con enfermedades de alto costo, entre ellas también las enfermedades poco frecuentes. No es la solución definitiva, eso lo tenemos claro, pero al menos es una ventana para que algunas personas puedan encontrar un espacio donde su tratamiento sea abordado. El problema es que cuando las decisiones se pausan, se alargan y no se responde en tiempo y forma, esa ventana termina transformándose en una traba gigante”, concluye la presidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, Jessica Cubillos.

    En busca de una solución para este problema, en junio de 2025, el Ministerio de Salud ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que modifica la Ley N°20.850, cuyo objetivo principal es aumentar los recursos del fondo actual con el que cuenta ley. Y aunque se aprobó la la idea de legislar, el proyecto no ha seguido avanzando.

    Daniela Sugg, economista experta en salud, explica que los obstáculos de seguir ampliando la cobertura está en lo financiero.

    “Las proyecciones ya indican que el gasto efectivo será mayor que los recursos del fondo en el largo plazo. Por lo tanto, si no se adecua lo que hoy está cubierto —y eso no significa eliminar prestaciones—, sino revisar efectivamente si hay tratamientos que ya no son de alto costo, y que podrían pasar a otro sistema de protección, el problema se va a mantener”, afirma la experta.

    En ese escenario, agrega que " no se puede seguir cargando a la Ley Ricarte Soto con nuevas tecnologías y nuevos problemas de salud, si lo que hoy está garantizado no alcanza a cubrirse con los recursos actuales del fondo".

    Más sobre:SaludLey Ricarte SotoEnfermedades raras

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante

    Dictan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para acusado de causar incendio en Lirquén

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    Una risa interpretada como burla desató balacera: tres hombres mueren acribillados en La Florida

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    Lo más leído

    1.
    Detienen en flagrancia a hombre por secuestro y maltrato contra mujer en Los Ángeles

    Detienen en flagrancia a hombre por secuestro y maltrato contra mujer en Los Ángeles

    2.
    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    3.
    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    4.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    5.
    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante
    Chile

    Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante

    Dictan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para acusado de causar incendio en Lirquén

    Una risa interpretada como burla desató balacera: tres hombres mueren acribillados en La Florida

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile
    Negocios

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    “Velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias”: la elogiosa bienvenida del Elche a Lucas Cepeda
    El Deportivo

    “Velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias”: la elogiosa bienvenida del Elche a Lucas Cepeda

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    “¿Dónde están los que se quejaban?”: Brayan Cortés brilla con gran tapada en su debut liguero en Argentinos Juniors

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar
    Cultura y entretención

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    El primer exorcismo documentado de Chile: el caso que estremeció Santiago en el invierno de 1857

    “Los huesos”: Manuela Infante estrena obra sobre memoria, ciencia y música

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota
    Mundo

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur