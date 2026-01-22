SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    Desde el Ministerio de Salud, ordenaron suspender el decreto que, actualmente, mantiene a la espera el proceso de evaluación de 39 terapias y afecta a más 30 mil pacientes.

    Por 
    Felipe Alcafus

    Durante la jornada de este jueves, el Senador, Juan Luis Castro, presentó una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la legalidad de la suspensión de la ley Ricarte Soto, que mantiene a la espera el proceso de evaluación de 39 terapias y que afecta a más 30 mil pacientes.

    En la instancia, el parlamentario lanzó duras críticas a la decisión del Ministerio de Salud (Minsal) y aseguró que “hoy día le están negando los recursos a 30 mil pacientes que están a la deriva, que prácticamente este silencio cómplice traslada todo al próximo gobierno”.

    La resolución no tiene un plazo para la reanudación del procedimiento establecido, y a la fecha, el proceso de evaluación mantiene en espera 39 terapias de alto costo, que afectan a más de 30 mil pacientes. Ante esto, el congresista solicitó a Contraloría emitir un pronunciamiento respecto a las medidas tomadas por el gobierno.

    Según la denuncia, ha pasado un mes desde la paralización del decreto que quedó condicionada a la emisión de un informe de disponibilidad presupuestaria, por parte del Ministerio de Hacienda.

    Dentro de la solicitud, el senador pide al ente fiscalizador que emita un pronunciamiento jurídico y que audite el procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento de las etapas establecidas. Adicionalmente, espera que examine al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos respecto al informe que sigue en espera, y que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas.

    Pacientes se suman a la denuncia

    Castro presentó su solicitud acompañado de pacientes que se han visto afectados por la situación y mostraron su apoyo y respaldo a la denuncia del parlamentario.

    Al respecto, la directora de la fundación Me Muevo (artritis reumatoide), Cecilia Rodríguez, aseguró que “la incertidumbre se ha intensificado por la falta de avances concretos”. Por su parte, el director de Fundación Padece, quien vive con dermatitis atópica grave desde nacimiento, complementó los dichos, acotando “sabemos que existen medicamentos que pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero seguimos sin respuestas. Sin ellos, vivir el día a día como una persona normal es extremadamente difícil”.

    Finalmente, la presidenta de la fundación Espondiloartritis Chile, Natalia González, sostuvo que “no estamos pidiendo favores, solo igualdad en el acceso a medicamentos para poder seguir trabajando, estudiando y aportando al país”. La encargada de la fundación, fue diagnosticada hace 12 años y se encuentra actualmente financiando su tratamiento con recursos propios.

    Más sobre:Ley Ricarte SotoMinisterio de SaludMinsalSenador CastroJuan Luis CastroContraloríaCGRNacionalPS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    2.
    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    3.
    Gobierno formaliza nominación de ministro Jorge Zepeda para la Suprema y apuesta por visado exprés en el Senado

    Gobierno formaliza nominación de ministro Jorge Zepeda para la Suprema y apuesta por visado exprés en el Senado

    4.
    Juicio podría partir a mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Juicio podría partir a mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    5.
    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones
    Chile

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia
    Negocios

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo
    El Deportivo

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

    El gran paso de Chile Rugby: inaugura el “centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica”

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal
    Mundo

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer