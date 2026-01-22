Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

Durante la jornada de este jueves, el Senador, Juan Luis Castro, presentó una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la legalidad de la suspensión de la ley Ricarte Soto, que mantiene a la espera el proceso de evaluación de 39 terapias y que afecta a más 30 mil pacientes.

En la instancia, el parlamentario lanzó duras críticas a la decisión del Ministerio de Salud (Minsal) y aseguró que “hoy día le están negando los recursos a 30 mil pacientes que están a la deriva, que prácticamente este silencio cómplice traslada todo al próximo gobierno”.

La resolución no tiene un plazo para la reanudación del procedimiento establecido, y a la fecha, el proceso de evaluación mantiene en espera 39 terapias de alto costo, que afectan a más de 30 mil pacientes. Ante esto, el congresista solicitó a Contraloría emitir un pronunciamiento respecto a las medidas tomadas por el gobierno.

Según la denuncia, ha pasado un mes desde la paralización del decreto que quedó condicionada a la emisión de un informe de disponibilidad presupuestaria, por parte del Ministerio de Hacienda.

Dentro de la solicitud, el senador pide al ente fiscalizador que emita un pronunciamiento jurídico y que audite el procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento de las etapas establecidas. Adicionalmente, espera que examine al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos respecto al informe que sigue en espera, y que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas .

Pacientes se suman a la denuncia

Castro presentó su solicitud acompañado de pacientes que se han visto afectados por la situación y mostraron su apoyo y respaldo a la denuncia del parlamentario.

Al respecto, la directora de la fundación Me Muevo (artritis reumatoide), Cecilia Rodríguez, aseguró que “la incertidumbre se ha intensificado por la falta de avances concretos”. Por su parte, el director de Fundación Padece, quien vive con dermatitis atópica grave desde nacimiento, complementó los dichos, acotando “sabemos que existen medicamentos que pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero seguimos sin respuestas. Sin ellos, vivir el día a día como una persona normal es extremadamente difícil”.

Finalmente, la presidenta de la fundación Espondiloartritis Chile, Natalia González, sostuvo que “no estamos pidiendo favores, solo igualdad en el acceso a medicamentos para poder seguir trabajando, estudiando y aportando al país”. La encargada de la fundación, fue diagnosticada hace 12 años y se encuentra actualmente financiando su tratamiento con recursos propios.