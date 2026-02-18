SUSCRÍBETE
    Nacional

    Liberan a comerciante que fue secuestrado en Independencia

    Previamente, los secuestradores habían exigido a su pareja entregar $30 millones y joyas para su liberación.

    Por 
    Paz Rubio
     
    María Catalina Batarce
    Policial referencial PDI

    Luego de pasar la madrugada y la mañana de este martes en cautiverio, el comerciante que fue secuestrado en Independencia fue liberado.

    Fuentes ligadas al caso confirmaron a La Tercera que la víctima ya se encuentra en libertad. De momento, se desconoce su estado de salud, así como el paradero de los perpetradores del delito.

    A eso de las 23:50 del martes la víctima, de nacionalidad dominicana, junto a su pareja, de origen boliviano, fueron interceptadas por un vehículo cuando se dirigían a su domicilio, ubicado en calle Pablo Urzúa, en el sector nororiente de la comuna.

    Del vehículo que les bloqueó el pasó descendieron dos individuos a rostro descubierto, que luego se dirigieron hacia la víctima para retenerla. Luego de que el comerciante fuera reducido, fue obligado a entrar al vehículo, que huyó hacia el sur de calle Huánuco.

    La mujer, casi a las 01.00 horas, recibió un mensaje por WhatsApp que incluía una fotografía de su pareja, atada de pies y manos. En el mensaje, le exigieron, además, $30 millones en efectivo y otros objetos de valor, como joyas, que debía entregar a los secuestradores en la calle Santo Domingo, comuna de Quinta Normal. Según ha trascendido, el comerciante había sido objeto de amenazas una semana antes, aunque se desconoce el carácter de éstas.

    El Ministerio Público instruyó que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones realizada las primeras pericias.

