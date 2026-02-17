SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Llaman a evacuar sector de Teno tras avance de incendio forestal

    En específico, Senapred solicitó que los residentes que viven en Cuesta El Peral abandonen sus domicilios.

    Por 
    Roberto Martínez
    Incendio forestal

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó la tarde de este martes a evacuar el sector Cuesta El Peral, en la comuna de Teno, en la Región del Maule, ante el avance de un incendio forestal que se registra cercano a sectores poblados.

    Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se resolvió activar el servicio de mensajería SAE, para instruir a la población de la zona afectada alejarse de manera oportuna, junto a sus mascotas, de la amenaza inminente.

    Horas antes, Senapred había decretado alerta roja para la respectiva comuna, debido al referido siniestro que, según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), sigue en combate y ya el fuego ha devastado al menos 20 hectáreas de vegetación.

    En la zona trabajan voluntarios de Bomberos de las comunas de Teno, Rauco, Romeral y Curicó; además de un técnico y cuatro brigadas de Conaf; además de tres aeronaves y un camión aljibe.

    Más sobre:Incendio forestalTenoAlerta rojaEvacuaciónSistema SAENacionalRegión del Maule

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En prisión preventiva queda imputado por el robo del vehículo de la animadora Macarena Tondreau en Vitacura

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos

    Cordero y otras autoridades evalúan positivamente el control biométrico que instaló Perú en la frontera con Chile

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Municipalidad de Villa Alegre evalúa denunciar a Dino Gordillo

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Lo más leído

    1.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    2.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    3.
    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    4.
    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    5.
    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Llaman a evacuar sector de Teno tras avance de incendio forestal
    Chile

    Llaman a evacuar sector de Teno tras avance de incendio forestal

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    En prisión preventiva queda imputado por el robo del vehículo de la animadora Macarena Tondreau en Vitacura

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos
    Negocios

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”

    CEO del brazo minero del grupo Luksic “ve con buenos ojos” la llegada del gobierno de José Antonio Kast

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    En vivo: Huachipato visita a Carabobo en su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Huachipato visita a Carabobo en su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores

    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John
    Cultura y entretención

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad