Llaman a evacuar sector de Teno tras avance de incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó la tarde de este martes a evacuar el sector Cuesta El Peral, en la comuna de Teno, en la Región del Maule, ante el avance de un incendio forestal que se registra cercano a sectores poblados.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se resolvió activar el servicio de mensajería SAE, para instruir a la población de la zona afectada alejarse de manera oportuna, junto a sus mascotas, de la amenaza inminente.

Horas antes, Senapred había decretado alerta roja para la respectiva comuna, debido al referido siniestro que, según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), sigue en combate y ya el fuego ha devastado al menos 20 hectáreas de vegetación.

En la zona trabajan voluntarios de Bomberos de las comunas de Teno, Rauco, Romeral y Curicó; además de un técnico y cuatro brigadas de Conaf; además de tres aeronaves y un camión aljibe.