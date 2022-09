Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: Boric pide nuevo proceso constituyente “con bordes más claros”

Boric pide nuevo proceso constituyente “con bordes más claros” y contrasta con partidos oficialistas

Ad portas de que los distintos partidos políticos con representación parlamentaria retomen hoy las negociaciones por un nuevo proceso constituyente, el Presidente Gabriel Boric volvió a abordar ayer el curso de las tratativas, planteando la necesidad de que ahora –a diferencia del escenario en que sesionó la Convención Constitucional– existan “bordes más claros” desde donde iniciar la redacción de la propuesta de carta fundamental.

“Desde mi punto de vista, el contenido debe ser más general, la Constitución no tiene por qué abordar cada una de las demandas identitarias que existen en la sociedad”, agregó el Mandatario desde Nueva York, aludiendo también a una de las críticas que se le ha hecho a la Convención Constitucional.

Boric señaló, además, que sin pretender “pautear cómo los congresistas tienen que llegar al contenido de este acuerdo”, la nueva Constitución debiera ser redactada por una convención ciento por ciento electa, pero con el apoyo de “comités de expertos” y “plazos más acotados”.

Las declaraciones del Mandatario, de acuerdo a un reporte de los periodistas Juan Manuel Ojeda y Rocío Latorre, llamaron la atención de algunos personeros del oficialismo, particularmente lo relativo a establecer “bordes más claros”, debido a que contrasta con la postura de las coaliciones de gobierno en momentos en que Chile Vamos demanda establecer “bordes o límites” previos a que se inicie la redacción de la nueva Constitución.

La derecha, de hecho, acordó insistir durante la cita de hoy en la conformación de un comité de expertos que, previo a la instalación del nuevo órgano redactor, defina un catálogo de principios básicos que circunscriban las deliberaciones de los nuevos convencionales.

En este contexto, en el oficialismo dicen que el presidente del PC, Guillermo Teillier, preguntó ayer –en el grupo de WhatsApp que comparte con los demás timoneles de partidos de gobierno– si las palabras del Mandatario habían sido ciertas, mientras que desde Apruebo Dignidad algunos transmitían en privado su malestar y advertían que Boric debía mantenerse al margen de la discusión. Lee más de esta historia

Gobierno ya no ingresará la reforma de pensiones al Congreso en septiembre

Tras sucesivas postergaciones, recién hacia mediados de octubre el gobierno despacharía al Congreso su reforma de pensiones. En el intertanto, el Ejecutivo comenzará a socializar su propuesta con expertos.

Cambiante cronograma: originalmente, el proyecto ingresaría al Congreso el último trimestre del año. Posteriormente, en mayo, el gobierno adelantó la fecha para el tercer trimestre, específicamente para agosto. Y en los días previos al plebiscito, se anunció que el envío de la reforma se postergaría para después del plebiscito del 4 septiembre.

Reacciones: “Se habla de que eventualmente va a haber un aumento en la cotización de 6 puntos porcentuales, pero podrían ser ocho (…) No sabemos cuáles van a ser los ejes sustanciales de la reforma. La verdad es que el gobierno no ha querido poner la pelota en el piso”, dijo el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke. Lee más de esta historia

> Hackeo: cae jefe del EMCO. La masiva filtración de correos de las FFAA con información calificada de “sensible” derivó en la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva. Sigue leyendo

> El mensaje de Evo. El ex gobernante boliviano aprovechó la condena del Presidente Boric a la invasión en Ucrania para señalar su confianza en que también “reafirmará su propuesta de mar para Bolivia”. Sigue leyendo

> El portazo de la Suprema a Llaitul. El máximo tribunal del país rechazó un recurso de amparo presentado por el líder de la CAM, por lo que deberá continuar en prisión preventiva en la cárcel de Concepción. Sigue leyendo

Cuotas obligatorias de mujeres en directorios

Si bien es valioso el objetivo que las mujeres puedan participar cada vez más en todos los ámbitos de la sociedad, en el caso de las empresas esto reviste una serie de complejidades, que hacen preferible el camino de los incentivos.

» Paridad, un mínimo

¿Podemos asegurar que habrá paridad de género en el nuevo proceso constituyente que están negociando las fuerzas políticas en el Congreso? La respuesta debiese ser que sí, dadas las declaraciones de sus más importantes representantes. Pero la realidad es que, en esta nueva etapa, no es tan obvio que se vuelva a repetir el mecanismo de elección con “paridad de salida”.

Por Alejandra Sepúlveda

» ¿Otra vez el sueño del cantante?

El Congreso –encargado de determinar el curso del proceso constitucional– ha entendido que su mandato es el de proponer el mecanismo para que nuestro país tenga una nueva Constitución. ¿Es razonable que este proceso se lleve a cabo desde la llamada “hoja en blanco”?

Por Álvaro Ortúzar

TPP11: El tratado que tensiona al oficialismo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció ayer que el gobierno no se va a oponer al TPP11. Pero diferentes fuerzas del ala izquierda del oficialismo han sido opositores firmes al acuerdo transpacífico y, desde dentro, empujan porque Chile no se sume. Para hablar sobre el tratado, su contenido, alcances y las polémicas reales y artificiales que se han levantado a su alrededor, hablamos hoy con Paulina Nazar, consultora internacional y ex directora de relaciones comerciales internacionales.

