    Los ritos tras la ceremonia en que Pedro Varela asume la jefatura del Ejército

    El nuevo líder de la institución castrense asumirá por el periodo 2026-2030. Boric y Kast asistirán a la investidura.

    Por 
    Tomás Gómez
     
    José Carvajal Vega
    El nuevo Comandante en jefe del Ejercito, Pedro Varela. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El excomandante de Operaciones Terrestres del Ejército Pedro Varela asumirá este lunes la comandancia en jefe de la institución castrense por el período 2026-2030, en reemplazo de quien ocupó este cargo por los últimos cuatro años, Javier Iturriaga.

    Varela cuenta con especialidades de Estado Mayor, comandos, paracaidismo, inteligencia militar y también ha desempeñado labores en la Academia Militar. Antes de ocupar el cargo de comandante de Operaciones Terrestres se desempeñó como jefe de la misión militar en Estados Unidos.

    La investidura de quien eligió el Presidente Gabriel Boric el 10 de noviembre de 2025 se realizará a las 11.00 horas en el mismo lugar en que, hace 40 años, el hoy comandante en jefe dio sus primeros pasos en la institución castrense: la Escuela Militar, en Las Condes.

    Varela ya realizó las primeras ceremonias previas a su investidura. El pasado viernes llegó al edificio Ejército Bicentenario, en donde se le entregó el Bastón de Mando y se le condecoró con la “Gran Cruz de la Victoria”.

    “Recibo esta distinción con emoción, sincera gratitud y la sobriedad que caracteriza a un soldado, pero, a la vez, con el orgullo de saber que estos símbolos son expresión de la trascendente responsabilidad que asumiré en conducción de nuestro glorioso Ejército”, afirmó Varela.

    En la ceremonia estuvieron presentes la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el general Iturriaga y otras autoridades militares. Tras la entrega de los símbolos castrenses, la secretaria de Estado mencionó que este “es un hito de naturaleza profundamente republicana. Al entregar el Bastón de Mando institucional y la condecoración no solo se transfiere autoridad, sino que se asegura la continuidad de una institución bicentenaria, capaz de adaptarse a un entorno global”.

    Iturriaga dejará el cargo que ocupó desde 2022, cuando fue elegido por el expresidente Sebastián Piñera, y comenzará su retiro tras 46 años en la institución. En un video compartido el pasado viernes en la cuenta de X del Ejército, quien fuera paracaidista aparece realizando un último salto al aire mientras se despide agradeciendo a sus comandantes, instructores, compañeros y amigos de la milicia.

    “Esta carrera ha sido mi vida y mi pasión, y la viví intensamente todos los días. Estoy profundamente orgulloso y agradecido por la entrega y el profesionalismo que demuestran en todas las misiones y tareas que cumplen a diario”, menciona en el video.

    El antecesor de Varela tuvo que atravesar difíciles momentos en su carrera. Enfrentó un bullado caso de narcotráfico por parte de sargentos y cabos de la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, quienes cumplían funciones en Pozo Almonte y en el Centro Clínico de Iquique.

    Junto a eso, en abril de 2024 ocurrió la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha de entrenamiento en la comuna de Putre. En esa ocasión, Iturriaga reconoció que hubo una “falta de diligencia” en torno a la información difundida en primera instancia por la muerte del joven. Actualmente, cuatro funcionarios involucrados en el hecho se encuentran en prisión preventiva.

    Varela también asumirá en medio de un caso que sacude a la institución castrense: el pasado miércoles se informó del fallecimiento del cabo Carlos Palacios, quien se encontraba realizando un ejercicio militar en un sector que no habría estado habilitado para aquello. El sargento Leonardo Vallejos y el capitán Felipe Oliva fueron detenidos tras su muerte.

    Los asistentes a la ceremonia

    En la ceremonia de este lunes, Varela recibirá las cuatro estrellas de su grado. También se le entregará una réplica del sable del primer comandante en jefe, José Miguel Carrera, y el Collar de la Gran Cruz.

    Durante la instancia, el saliente general Iturriaga entregará su último discurso al mando de la institución castrense.

    A la investidura asistirá la ministra Delpiano y su sucesor en el cargo, Fernando Barros, quien fue invitado por el Ejército. Junto a ellos, también estarán presentes el Presidente Gabriel Boric y el futuro jefe de Estado, José Antonio Kast.

