Los seis ejes en Salud que el Colmed propone al próximo gobierno
El documento fue elaborado con los aportes que surgieron en el semainario “Desafíos en Salud para un Nuevo Gobierno”, realizado en mayo pasado y que contó con la participación de múltiples exautoridades y expertos del sector salud.
Previo a las elecciones presidenciales que dieron finalmente el triunfo al respublicano José Antonio Kast, desde el Colegio Médico presentaron una agenda programática para 2026-2030 con seis dimensiones a tratar y en donde se busca un sistema más oportuno y justo mediante la reducción efectiva de listas de espera, un financiamiento orientado a resultados, dignidad laboral, transformación digital y una mirada decidida a los determinantes sociales y la equidad territorial.
La propuesta integra los aportes surgidos del seminario “Desafíos en Salud para un Nuevo Gobierno”, realizado los días 29 y 30 de mayo en la sede nacional del gremio, en donde participaron exautoridades y expertos del sector salud, entre ellos los doctores Luis Castillo, Gisela Alarcón, Paula Daza, Fernando Araos, Ricardo Fábrega, Karla Rubilar, Jaime Mañalich y Jeanette Vega.
Sumado a esto, también fueron consideradas las propuestas del trabajo colectivo de las y los consejeros nacionales, representantes de sus 20 regionales de la orden.
El objetivo del documento, el cual fue presentado a los candidatos presidenciales, destacó al respecto la presidenta nacional del gremio, Anamaría Arriagada, fue consolidar una serie de propuestas “concretas, relevantes y transformadoras en salud”, incorporando “la visión crítica, propositiva y territorial de las y los médicos del país”.
Los seis ejes que propone el Colmed para el próximo gobierno
- Gestión de la espera y red asistencial: Incorpora la implementación de un Modelo Nacional de Trayectoria de Cuidado; un Sistema de Acompañamiento a Personas en Espera; la integración efectiva de especialidades en APS; un marco normativo y operativo para tiempos de espera máximos; una Comisión Nacional Permanente de Gestión de la Espera; un Sistema Interoperable de Gestión de la Red Asistencial; fortalecer estrategia de retención y disponibilidad de especialistas en red pública; y el fortalecimiento de la participación local y control social.
- Gobernanza, institucionalidad y rol del Estado: Sugiere la creación de una Dirección Nacional de Prestadores; el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud como entidad fiscalizadora; la consolidación de mecanismos de participación vinculante y cogestión territorial; un marco normativo para la integración regulada público-privada; transparencia activa, rendición de cuentas y control ciudadano; y un nuevo marco postreforma ISAPRE, ordenamiento del sector privado y avance hacia un Seguro Único.
- Financiamiento, eficiencia e incentivos: Propone el pago capitado ajustado por riesgo y variables sociales; presupuesto hospitalario basado en grupos relacionados de diagnóstico (GRD); rediseño del modelo de financiamiento per cápita en APS; incentivos institucionales a la eficiencia y calidad; financiamiento público de servicios de salud mental; y regulación efectiva de la complementariedad público-privada.
- Recursos humanos y condiciones laborales: Incluye la formación profesional orientada a la resolución de necesidades sanitarias; carrera médica y modernización del estatuto administrativo; profesionalización de la gestión sanitaria y selección de directivos; condiciones laborales seguras y salud mental del equipo sanitario; regulación del teletrabajo y modalidades mixtas y reconocimiento de la salud laboral como política pública.
- Tecnología, digitalización e innovación: Sugiere una ficha clínica electrónica única, interoperable y obligatoria; sistemas de priorización y monitoreo inteligente de listas de espera; inteligencia artificial para la gestión clínica y sanitaria; innovación en salud pública digital y vigilancia epidemiológica; herramientas tecnológicas para la promoción y prevención en salud y equidad digital y acceso universal a tecnologías de salud.
- Determinantes sociales, salud mental y equidad territorial: Propone reforzar la atención en salud mental desde un enfoque comunitario, integrado y con financiamiento acorde; incorporar los determinantes sociales en la planificación y priorización sanitaria; fortalecer un enfoque intercultural en salud con participación activa de comunidades y pueblos originarios; reducir brechas territoriales en salud a través de una política nacional de equidad territorial; adaptar el sistema de salud a los desafíos del cambio climático y los desastres sanitarios; fortalecer los sistemas de información para monitorear desigualdades y orientar la acción; revertir la baja tasa de natalidad con medidas de conciliación, integración y apoyo a la infancia; abordar de manera integral el Alzheimer y otras demencias con enfoque familiar y comunitario; y relevar la educación en sexualidad como componente de salud pública y prevención.
Revisa el documento de la propuesta en detalle en el siguiente enlace.
