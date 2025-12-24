Los seis ejes en Salud que el Colmed propone al próximo gobierno

Previo a las elecciones presidenciales que dieron finalmente el triunfo al respublicano José Antonio Kast, desde el Colegio Médico presentaron una agenda programática para 2026-2030 con seis dimensiones a tratar y en donde se busca un sistema más oportuno y justo mediante la reducción efectiva de listas de espera, un financiamiento orientado a resultados, dignidad laboral, transformación digital y una mirada decidida a los determinantes sociales y la equidad territorial.

La propuesta integra los aportes surgidos del seminario “Desafíos en Salud para un Nuevo Gobierno”, realizado los días 29 y 30 de mayo en la sede nacional del gremio, en donde participaron exautoridades y expertos del sector salud, entre ellos los doctores Luis Castillo, Gisela Alarcón, Paula Daza, Fernando Araos, Ricardo Fábrega, Karla Rubilar, Jaime Mañalich y Jeanette Vega.

Sumado a esto, también fueron consideradas las propuestas del trabajo colectivo de las y los consejeros nacionales, representantes de sus 20 regionales de la orden.

El objetivo del documento, el cual fue presentado a los candidatos presidenciales, destacó al respecto la presidenta nacional del gremio, Anamaría Arriagada, fue consolidar una serie de propuestas “concretas, relevantes y transformadoras en salud”, incorporando “la visión crítica, propositiva y territorial de las y los médicos del país”.

Los seis ejes que propone el Colmed para el próximo gobierno

Gestión de la espera y red asistencial: Incorpora la implementación de un Modelo Nacional de Trayectoria de Cuidado; un Sistema de Acompañamiento a Personas en Espera; la integración efectiva de especialidades en APS; un marco normativo y operativo para tiempos de espera máximos; una Comisión Nacional Permanente de Gestión de la Espera; un Sistema Interoperable de Gestión de la Red Asistencial; fortalecer estrategia de retención y disponibilidad de especialistas en red pública; y el fortalecimiento de la participación local y control social. Gobernanza, institucionalidad y rol del Estado: Sugiere la creación de una Dirección Nacional de Prestadores; el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud como entidad fiscalizadora; la consolidación de mecanismos de participación vinculante y cogestión territorial; un marco normativo para la integración regulada público-privada; transparencia activa, rendición de cuentas y control ciudadano; y un nuevo marco postreforma ISAPRE, ordenamiento del sector privado y avance hacia un Seguro Único. Financiamiento, eficiencia e incentivos: Propone el pago capitado ajustado por riesgo y variables sociales; presupuesto hospitalario basado en grupos relacionados de diagnóstico (GRD); rediseño del modelo de financiamiento per cápita en APS; incentivos institucionales a la eficiencia y calidad; financiamiento público de servicios de salud mental; y regulación efectiva de la complementariedad público-privada. Recursos humanos y condiciones laborales: Incluye la formación profesional orientada a la resolución de necesidades sanitarias; carrera médica y modernización del estatuto administrativo; profesionalización de la gestión sanitaria y selección de directivos; condiciones laborales seguras y salud mental del equipo sanitario; regulación del teletrabajo y modalidades mixtas y reconocimiento de la salud laboral como política pública. Tecnología, digitalización e innovación: Sugiere una ficha clínica electrónica única, interoperable y obligatoria; sistemas de priorización y monitoreo inteligente de listas de espera; inteligencia artificial para la gestión clínica y sanitaria; innovación en salud pública digital y vigilancia epidemiológica; herramientas tecnológicas para la promoción y prevención en salud y equidad digital y acceso universal a tecnologías de salud. Determinantes sociales, salud mental y equidad territorial: Propone reforzar la atención en salud mental desde un enfoque comunitario, integrado y con financiamiento acorde; incorporar los determinantes sociales en la planificación y priorización sanitaria; fortalecer un enfoque intercultural en salud con participación activa de comunidades y pueblos originarios; reducir brechas territoriales en salud a través de una política nacional de equidad territorial; adaptar el sistema de salud a los desafíos del cambio climático y los desastres sanitarios; fortalecer los sistemas de información para monitorear desigualdades y orientar la acción; revertir la baja tasa de natalidad con medidas de conciliación, integración y apoyo a la infancia; abordar de manera integral el Alzheimer y otras demencias con enfoque familiar y comunitario; y relevar la educación en sexualidad como componente de salud pública y prevención.

Revisa el documento de la propuesta en detalle en el siguiente enlace.