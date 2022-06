Malas cifras a un mes de campaña: sólo el 12,28% de los preescolares se ha vacunado con la primera dosis de refuerzo

El pasado 25 de noviembre, el Instituto de Salud Pública (ISP) anunció la autorización del uso de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Sinovac para niños entre 3 a 5 años. Luego, el 6 de diciembre -seis días después- empezó la campaña de vacunación en la población preescolar. Según las cifras de salud, desde el inicio de esta campaña se han inoculado 431 mil niños, de una población objetivo de 720 mil, es decir, el 59% del total ha completado su esquema durante estos seis meses.

Exactamente cinco meses después, se añadió una nueva etapa a la campaña, y los niños de este rango etario que ya contaban con sus primeras vacunas, fueron convocados a administrarse la primera dosis de refuerzo. De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS), desde el inicio de esta campaña y hasta el 6 de junio, sólo se vacunaron 26.898 menores de los 218.987 convocados, lo que equivale al 12,28% de los convocados.

Asimismo, los datos analizados por el centro de investigación de la UDD concluyen que la región que cuenta con menor cobertura de dosis de refuerzo en niños de 3 a 5 años es Arica y Parinacota, donde sólo el 3,2% de los convocados se inmunizó con el booster. Mientras que las zonas con mayor cobertura son el Maule, Magallanes y Ñuble, con un alcance superior al 7%.

Aunque de acuerdo a estas cifras, 192 mil preescolares están atrasados con su calendario, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) contabiliza apenas 71 niños rezagados de la tercera dosis, pues se cambió la definición y la nueva administración considera una persona como rezagada cuando ya han pasado más de seis meses de su última dosis y no cuando se atrasa con su calendario.

En este escenario, la directora ejecutiva del CIPS, Paula Daza, afirma que no solo es necesario incentivar la dosis de refuerzo en este grupo etario, sino que también es fundamental que quienes aún no completan el esquema basal, lo hagan: “Como CIPS hacemos un llamado a las autoridades a tomar las medidas necesarias, pues nos parece relevante esta cifra, considerando la alta demanda de camas críticas en las UCI pediátricas. Si durante junio no logramos alcanzar un porcentaje de vacunación del 80%, esta demanda de camas se va a incrementar”.

Tanto los especialistas como los mismos funcionarios advierten que los centros asistenciales están enfrentando una alta demanda de pacientes pediátricos por virus respiratorios distintos al Covid-19, como virus sincicial, adenorvirus e influenza.

Las cifras que maneja el DEIS coinciden en que han aumentado las consultas por causas respiratorias, especialmente en las urgencias. La última semana se registraron 112.337 consultas, pero en el mismo período del año pasado hubo 23.438, es decir, se configura un incremento del 379%.

¿Problema de comunicación?

María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y jefa del vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes, sostiene que aunque no hay una explicación clara en la baja adherencia que hay en la campaña de refuerzo infantil, podría deberse a un problema de comunicación: ”Yo noto en el vacunatorio que hay menos demanda por parte de preescolares. Yo creo que hay una sensación de que a los niños aún no les toca el refuerzo, que hay confusión con el calendario. También se piensa que aún no lo necesitan, pero hay que recordar que los servicios de urgencia y hospitalización de pediatría están completos”.

En ese contexto, la exsubsecretaria de Salud afirma que “hay que conocer las razones que expliquen por qué más de 192 mil niños que pudiéndose vacunar con el refuerzo, no lo han hecho. Acá es fundamental las campañas de comunicación potentes, que eduquen frente a los mitos y riesgos en la inoculación a los niños y yo no he visto campañas así. Hay que romper mitos, y ahí tiene que estar el Minsal educando a la población”.

Considerando el contexto epidemiológico actual, donde la circulación de virus respiratorios aumenta y los casos de coronavirus también -este lunes se registraron 8.108 contagios y hay 48.647 casos activos, la cifra más alta desde el 21 de marzo-, los expertos llaman a incentivar la inmunización en el grupo etario de tres a cinco años.

Marcela Potin, infectóloga pediátrica de la Red de Salud UC Christus, explica que la baja cobertura del refuerzo podría incidir en los casos de Covid-19: “Podríamos tener más circulación del virus en ese grupo etario de niños, eso significaría mayor transmisión en los hogares y en su entorno. Desde el punto de vista epidemiológico, aumentar esta cobertura de vacunación es importante, pues con dos dosis no es suficiente”. Además, la doctora agrega que “más que baja adherencia, yo creo que hay confusión y la comunicación no ha sido tan enfática, en términos de que los niños de estas edades deben inocularse con el refuerzo”.