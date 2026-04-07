Mallplaza anuncia querella criminal contra influencers que repartieron dinero en centro comercial

Tras los incidentes ocurridos luego de una convocatoria masiva por parte de la página web Premia2.cl, el grupo a cargo de Mallplaza anunció que presentarían una querella criminal en contra de los responsables del llamado, que terminó con una serie de desórdenes y personas lesionadas.

La convocatoria por parte de la mencionada página ocurrió el sábado pasado. Los influencers anunciaron por sus redes sociales que repartirían 700 mil pesos a los asistentes. El hecho terminó por viralizarse y se reunieron una gran cantidad de personas en Mallplaza Vespucio.

En un comunicado, la empresa detalló la querella criminal en contra de "Sebastián Betancourt Silva y Diego Álvarez Quiroz por la organización y ejecución de un acto masivo no autorizado que turbó gravemente la tranquilidad de los asistentes a un centro comercial abierto al público“.

“La compañía reitera que los querellados comenzaron a lanzar billetes desde el segundo piso de Mallplaza Vespucio sin contar con ningún tipo de autorización ni coordinación con la administración del centro comercial”, agregaron al respecto.

La situación terminó por escalar y, según detalla en el comunicado Mallplaza, terminó con cinco personas lesionadas y daños materiales .

“La acción presentada solicita que la PDI pueda recabar los antecedentes acusando a quienes resulten responsables, e instando porque éstos sean condenados al máximo de las penas legales a que sean acreedores en su calidad de autores, cómplices y encubridores del delito expuesto”, concluyen.