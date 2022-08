Mamá de Antonia Barra tras sentencia a Martín Pradenas: “Eso no es justicia, mi hija ya no está”

Este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco sentenció a Martín Pradenas (30), a cumplir 20 años de cárcel, tras ser declarado culpable el pasado 6 de agosto por dos delitos de violación y cinco de abuso sexual, efectuados entre 2010 y 2019.

El caso e investigación contra Pradenas, inició tras la muerte de la joven Antonia Barra, quien se quitó la vida luego de haber mencionado a cercanos que el condenado había abusado sexualmente de ella, hecho que ocurrió el 18 de septiembre de 2019, en Pucón.

Si bien, el Tribunal sentenció a 20 años de cárcel a Pradenas, la condena es casi la mitad de la que pedía el Ministerio Público, desde donde habían solicitado 41 años de presidio.

Una vez conocida la sentencia, la madre de Antonia Barra, Marcela Parra, dijo que “no es justa”.

“Tú puedes violar, puedes abusar, puedes matar a alguien y en un 2x1. No, no es justo, eso no es justicia, mi hija ya no está”, señaló Parra.

En ese sentido, continuó señalando que “las otras víctimas del caso tienen un daño psicológico para el resto de sus vidas y él va a estar ahí en la cárcel por solo 20 años, menos los 2 que estuvo: 18 años. No es justo, no es justo para una madre que ha perdido a su hija”.

Por otro lado, la abuela de Antonia, Raquel Verdejo, coincidió con las declaraciones de su hija. “También lo considero injusto como dice mi hija. Mi nieta ya no está y (Pradenas) va a cumplir medianamente lo que tiene que hacer y va a salir, a hacer lo mismo. No se va a mejorar nunca”.

Por su parte, el padre de Antonia, Alejandro Barra, se manifestó conforme con lo dictaminado por el Tribunal, sin embargo, anunció la presentación de dos querellas por obstrucción a la justicia, en contra de un funcionario policial y el entorno familiar de Pradenas.