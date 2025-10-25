SUSCRÍBETE
Nacional

Manifestantes incendian bus RED en Maipú: reportan barricadas y lanzamiento de fuegos artificiales

De acuerdo con registros en redes sociales, la protesta era en memoria de Álex Núñez, fallecido en el contexto del estallido social, luego de una presunta golpiza policial.

Rodrigo Gómez S.Por 
Bus RED termina destruido luego de una manifestación en Maipú. Captura de pantalla.

La noche de este viernes, un grupo de manifestantes encendió barricadas y lanzó fuegos artificiales en la comuna de Maipú, en la zona poniente de la Región Metropolitana.

Los desmanes terminaron con un bus articulado del sistema RED completamente incendiado por la acción de desconocidos en avenida Pajaritos con Américo Vespucio, en las cercanías del Metro El Sol.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, los sujetos conmemoraban a Álex Núñez, fallecido durante el estallido social producto de una presunta golpiza policial.

Según información de Carabineros “a las 23:10 horas, personal de servicio de la 25 Comisaría recibió un comunicado radial de la central de comunicaciones Cenco, por desmanes en cercanías del Metro El Sol”.

“Al llegar al lugar, se encontraron 40 personas aproximadamente, quienes momentos antes habrían incendiado un bus de locomoción colectiva en Avda. Pajaritos con Américo Vespucio, encontrándose en el lugar realizando desmanes", agregaron.

Hasta el lugar debió trasladarse personal de Control de Orden Público para dispersar a los protestantes y también para apagar la combustión del vehículo de transporte público.

