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    Marco Rubio critica a España por vetar el uso de bases conjuntas y su espacio aéreo y “presumir” de ello

    El secretario de Estado norteamericano también señaló que "no es un acuerdo muy bueno" el que Estados Unidos proteja a los países de la OTAN, pero no puedan usar sus bases militares cuando lo requieren.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.

    El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, criticó este lunes a España por no permitir el uso de las bases militares conjuntas y el espacio aéreo en medio de la arremetida de Estados Unidos contra Irán, además de criticar al país por “presumir” de aquello.

    “Tenemos a países como España, un miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido a proteger y que nos niega el uso de su espacio aéreo y presume de ello, que nos niega el uso de sus bases”, planteó Rubio en una entrevista con la televisión panárabe qatarí Al Yazira.

    “Y hay otros países que lo han hecho también. Y entonces te preguntas, ¿qué gana Estados Unidos?”, argumentó.

    Rubio explicó que uno de los motivos por los que él mismo apoyaba la OTAN es porque estas bases “nos dan influencia, nos dan flexibilidad y nos dan capacidad operativa por todo el mundo”.

    Asimismo, Rubio planteó que “pero si la OTAN sirve solo para que defendamos a Europa si son atacados mientras ellos nos niegan acceso a sus bases cuando las necesitamos... no es un acuerdo muy bueno”.

    Rubio, quien es además asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que “es difícil mantener un compromiso y decir que es bueno para Estados Unidos” y calificó que la falta de respaldo “ha sido muy frustrante”.

    Estados Unido también recordó que tiene decenas de miles de militares en Europa y miles de millones de dólares en armamento en toda Europa. “Todo ello para defender a Europa, no para defender a Estados Unidos (...) Vamos a tener que revisar todo esto” cuando termine la ofensiva contra Irán, precisó Rubio.

    La autoridad de EE.UU también resaltó que “si mañana decidiéramos retirar nuestras tropas de Europa, sería el fin de la OTAN”. “Ellos lo saben y ese compromiso... No hemos sacado a nuestras tropas de Europa”, matizó.

    Por otra parte, Rubio insistió en que Irán “jamás puede llegar a tener armas nucleares” porque la utilizarían para “chantajear” al mundo.

    “No vamos a permitir que pase nunca. El riesgo es demasiado grande”, recalcó.

    “Y tienen que dejar de patrocinar el terrorismo. Y tienen que dejar de construir armas que amenazan a sus vecinos. Estos misiles de corto alcance que están lanzando solo tienen un fin, que es atacar a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin”, señaló Rubio.

    Además, Rubio también abordó la situación en Cuba y subrayó que los apagones que ocurren en la isla “no tienen nada que ver con nosotros”.

    “Tuvieron apagones el año pasado. Tienen apagones porque tienen una infraestructura de los años 1950 y una red que no han mantenido jamás y no la han mejorado porque son incompetentes. Por eso es por lo que tienen apagones”, recalcó.

    Más sobre:Marco RubioEspañaEstados UnidosOTAN

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