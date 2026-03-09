María Corina Machado sostendrá encuentro con venezolanos en Chile en pleno centro de Santiago

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, confirmó que sostendrá un encuentro con los venezolanos en Chile durante el próximo jueves 12 de marzo.

Cabe recordar que Machado se encuentra en el país con el fin de asistir al cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast.

Según fue dado a conocer, el encuentro entre Machado y los venezolanos en el país se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo, a las 17:00 horas, en Paseo Bulnes con Parque Almagro, en Santiago Centro.

Machado, quien actualmente se encuentra fuera de Venezuela fue vista públicamente por última vez en Washington, Estados Unidos.

En su visita, además está contemplado que participe del lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, actividad a la que fue invitada por la familia del exmandatario.