    Más 800 millones de pesos incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    La organización utilizaba diferentes empresas con el fin de ingresar el dinero ilícito al sistema bancario formal.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla

    Más de 800 millones de pesos incautados y 15 detenidos dejó un operativo policial enfocado en desarticular una banda criminal dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico y otros delitos.

    Según explicó el subprefecto Luis Navarrete, jefe de la Brigada de Lavado de Activos, la estructura era liderada por un ciudadano colombiano, y operaba en Chile mediante un modelo delictual destinado a recoger, ocultar y enviar dineros de origen ilícito.

    “En esta investigación se logró identificar y desarticular una organización criminal liderada por un ciudadano colombiano que con sus brazos operativos en Chile lograba gestionar un modelo de negocio delictual, el cual le permitía recoger, ocultar y enviar dineros de procedencia ilícita específicamente y mayoritariamente de narcotráfico”, señaló.

    La organización ocupaba diferentes tipos de empresas de fachada con el fin de ingresar el dinero ilícito al sistema bancario formal y posteriormente enviar los fondos a Colombia.

    “Para poder cumplir el objetivo esta organización criminal utilizaba distintos tipos y maniobras del lado activo, como por ejemplo establecer una red de sociedades de pantallas que le permitía a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo, una empresa de remesa de dinero, poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal”, mencionó.

    Los sujetos, 12 colombianos y 3 chilenos, fueron detenidos luego de un operativo realizado el pasado 26 de febrero por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitan Sur.

    Según detallaron las autoridades, en el operativo se logró la incautación de más de $800 millones en efectivo, de los cuales cerca de $200 millones son en monedas de oro, además de vehículos y otras especies.

    El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó que “desde el año 2019 a la fecha, por esas estructuras criminales y por estas empresas de envío de dinero, han pasado 83 mil millones de pesos y no sólo provenientes del tráfico de droga, sino que son provenientes de una serie de otros delitos que se cometen por estas organizaciones internacionales”.

    Finalmente, sobre la organización criminal, el fiscal señaló que “operaba con casas de cambio, tenía empresas de envío de dinero transnacional, tenía empresas de fachada como centros deportivos, peluquerías, en este caso salones de belleza, botillería por donde en el fondo lo que hacía era tratar de legalizar los dineros que provenían de diferentes actividades ilícitas, de homicidios, de tráfico de droga, de delitos de estafa, hay una serie de otros delitos que tienen que ver no solamente como tradicionalmente uno ve que es el tráfico de droga”.

    Líder de la organización en el extranjero

    Las autoridades, detallaron que en el caso del centro deportivo, este había sido clausurado en febrero del año pasado luego de un tiroteo en el cual falleció una persona. Tras esto, es que pese a estar cerrado físicamente seguía registrando actividad tributaria y utilidades.

    “Luego de un análisis tributario, análisis bancario que se realizó durante la investigación, se logró determinar que pese a que este centro deportivo continuaba cerrado, seguía tributando y seguía apareciendo con utilidades pese a que físicamente o en el trabajo que se realizó en terreno, nos dimos cuenta que no funcionaba en la realidad”, mencionó el funcionario policial.

    En la misma línea, señaló que “el líder principal de esta organización se encuentra en el extranjero y en estos momentos lo que podría decir es que se están realizando las gestiones correspondientes para su ubicación y posterior detención”.

    Los sujetos serán detenidos por asociación criminal para lavado de activos, lavado de activos y algunos de ellos por infracción a la ley de armas e infracción a la ley de drogas.

