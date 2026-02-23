SUSCRÍBETE
    Nacional

    Mejora sostenida en Santiago: 2025 fue el tercer mejor año en calidad del aire desde que se tiene registro

    Uno de los factores que ha influido en la diminución de la contaminación ha sido la incorporación de buses eléctricos al transporte público. A eso se suma la restricción vehicular y una serie de medidas contempladas en el PPDA, que rige desde 1998 en la RM.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A mediados de febrero, el Ministerio de Transportes (MTT) anunció la incorporación de nuevos buses eléctricos al sistema de RED Movilidad, con ello los ejemplares aumentaron a 4.088, lo que equivale al 62% de la flota total. Según confirmó el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, la integración de buses eléctricos ha reducido en un 80% las emisiones de material particulado fino (PM2,5) en la capital.

    Los análisis de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente indican que esta reducción ha contribuido a mejorar la calidad del aire de Santiago, así como otras medidas que se han implementado en los últimos 28 años.

    En 1990 la contaminación en la capital se convirtió en un problema. En medio del auge de las micros de colores y el esmog que opacaba el cielo santiaguino, el gobierno de Patricio Aylwin implementó las primeras medidas para descontaminar la ciudad.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Así, entró en vigor la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que permitió crear la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), que finalmente dio paso a que en 1998 la Región Metropolitana (RM) contara con su primer Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA).

    El último balance del PPDA -que abarca desde 1989 hasta 2024- da cuenta de una baja sostenida de la contaminación en Santiago y, a su vez, de una mejora en la calidad del aire.

    La seremi del Medio Ambiente de la RM, Sonia Reyes, explicó a La Tercera que “los índices de contaminación atmosférica en la RM han mejorado bastante, fundamentalmente por la aplicación de medidas estructurales a las principales fuentes de emisiones contaminantes ambientales en la RM, como el transporte, que contribuye con un 39% de las emisiones a la atmósfera, la leña (38%) e industria (15%)”.

    Balance histórico PPDA. Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

    De acuerdo al gráfico del balance PPDA, hitos como el retiro de buses contaminantes, la restricción vehicular, la prohibición del uso de chimeneas y la incorporación de buses Euro VI -entre otros factores- han influido en la disminución de las concentraciones de PM2,5.

    Reyes destacó que en los últimos años también han disminuido los “episodios críticos”, que se traducen en alerta, preemergencia y emergencia ambiental, condiciones que se establecen de acuerdo a la gravedad del fenómeno.

    “En particular para MP2,5, ha ido disminuyendo, a tal punto que, desde el año 2017 a la fecha, en la Región Metropolitana no hemos vuelto a tener un episodio de Emergencia, y los episodios de Preemergencia han ido a la baja”, sostuvo.

    Emergencia ambiental en Santiago

    En efecto, de acuerdo al Informe Final para la Gestión de Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica por Material Particulado Respirable MP10 y MP2,5 correspondiente al 2025, las últimas emergencias ambientales en la RM se registraron en 2016, mientras que desde 2021 han aumentado las alertas y disminuido las preemergencias.

    A esos datos la seremi suma otro antecedente: “Si consideramos las horas en episodio crítico por MP2,5 –contaminante de mayor impacto en la salud- el 2025 ha sido el tercer mejor año en calidad del aire desde que se tiene registro, solo superado por el 2023 y el 2020, cuando estuvimos en plena cuarentena producto de la pandemia".

    En una comparación de diez años, se observa que en 2025 se registraron solo 314 horas en episodio crítico por MP2,5, lo que contrasta con las 915 horas de episodio crítico del 2015. “Esto ratifica la tendencia a una disminución sostenida de las horas de episodios en la RM, tanto de alertas, preemergencias y emergencias”, sostuvo Reyes.

    Foto: Aton Chile.

    Para la Seremi las cifras son alentadoras, incluso Reyes proyecta que “en los próximos años sigan disminuyendo las concentraciones de los contaminantes que afectan a la salud de las personas, como el material particulado”.

    A eso se suma una nueva actualización del PPDA para la RM, “donde se mejorarán e incluirán nuevas medidas de descontaminación para los sectores emisores, entre estos, el transporte”, indicó la autoridad.

    Precisamente sobre ese punto, desde el MTT han trasparentado que buscan renovar toda la flota de transporte público a buses eléctricos, para ello están trabajando en etapas y se espera que en marzo de este año se sumen nuevos ejemplares, para que la electromovilidad llegue al 68% del total de la red.

